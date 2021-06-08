Solcular konu Koç olunca üç maymunu oynadı! Sedat Peker'in videosundaki...

Yurt dışında bulunan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in videosunda ismi geçen SBK Holding’in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz’a bir bakanın “tahsil etmemesini istediği 45 milyon dolar”ın borçlusunun İnan Kıraç olduğu ortaya çıktı.

Sedat Peker videoları üzerinden AK Parti’ye çamur sıçratmak isteyen sol medya, muhalefete zarar vermemek adına her türlü kurnazlığı yapıyor.

Korkut Eken’ler, Mehmet Ağar’lar üzerinden AK Parti’ye saldıran CHP’nin gazetesi Sözcü ise konu Koç’un damadı olunca adeta üç maymunu oynadı.

Söz konusu olayda Sezgin Baran Korkmaz’ı, bakanları, milletvekillerini ve hatta Cumhurbaşkanı’nın ismini çekinmeden kullanan CHP kafasının, Koçların damadı olan İnan Kıraç’ı görmezden gelmesi ve olayı gizlemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Yani borçlu İnan Kıraç olunca Sedat Peker, CHP ve muhalefet Koç’un damadını ağzını almayarak ikiyüzlülüğünü bir kez daha göstermiş oldu.