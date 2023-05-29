Solcu yazardan seçimler sonrası ilginç çağrı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazandığı 28 Mayıs ikinci tur seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, muhalefete, “hemen yarından itibaren kolları sıvama” çağrısında bulundu.

“Evet, İstanbul, Ankara ve büyük kentlerin yönetimini sürdürmek ve büyütmek, CHP ve ittifaklarının bir nolu meselesi olmalıdır” diyen Bursalı, şu uyarıyı yaptı:

"CHP küçük partileri büyük özverilerle Meclis’e soktu. Şimdi tüm partiler, yerel seçimlere odaklanmalı bir yandan. Belediye başkanlarına büyük görev düşüyor. Şimdi işleri daha da zor."

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