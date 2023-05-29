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Medya Solcu yazardan seçimler sonrası ilginç çağrı
Medya

Solcu yazardan seçimler sonrası ilginç çağrı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:37:00 -
Solcu yazardan seçimler sonrası ilginç çağrı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazandığı 28 Mayıs ikinci tur seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, muhalefete, “hemen yarından itibaren kolları sıvama” çağrısında bulundu.

 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazandığı 28 Mayıs ikinci tur seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, muhalefete, “hemen yarından itibaren kolları sıvama” çağrısında bulundu.

“Evet, İstanbul, Ankara ve büyük kentlerin yönetimini sürdürmek ve büyütmek, CHP ve ittifaklarının bir nolu meselesi olmalıdır” diyen Bursalı, şu uyarıyı yaptı:

"CHP küçük partileri büyük özverilerle Meclis’e soktu. Şimdi tüm partiler, yerel seçimlere odaklanmalı bir yandan. Belediye başkanlarına büyük görev düşüyor. Şimdi işleri daha da zor." 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

Bdr

Git yat aşagı z.......i

Maraslı

Kolları sıvamışken k.mol öncülüğünde gusül abdesti alıp hacet namazı kılsınlar.
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