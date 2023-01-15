Solcu TİP’i algı! Yardım propagandasında sahtekarlık
Türkiye İşçi Partisi (TİP), siyasi partilere verilen hazine yardımı ile ilgili algı yapmaya kalkarak kendilerini acındırmaya çalıştı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), siyasi partilere verilen hazine yardımı ile ilgili algı yapmaya kalktı.
Yasaya göre hazine yardımı son seçimde barajı geçen partilerin oy oranlarına göre verilirken TİP sanki sadece AK Parti hazine yardım alıyormuş gibi algı operasyonu yapıp kendilerini acındırmaya uğraştı.
Yalnızca AK Parti'nin adını vererek CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve İYİ Parti'nin adlarını bile anmayan TİP, mağduru oynarak yardım istedi.
İşte o tweet: