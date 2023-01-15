  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Solcu TİP’i algı! Yardım propagandasında sahtekarlık
Gündem

Solcu TİP’i algı! Yardım propagandasında sahtekarlık

Türkiye İşçi Partisi (TİP), siyasi partilere verilen hazine yardımı ile ilgili algı yapmaya kalkarak kendilerini acındırmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 17:38:00 -
Solcu TİP’i algı! Yardım propagandasında sahtekarlık

Türkiye İşçi Partisi (TİP), siyasi partilere verilen hazine yardımı ile ilgili algı yapmaya kalktı.

Yasaya göre hazine yardımı son seçimde barajı geçen partilerin oy oranlarına göre verilirken TİP sanki sadece AK Parti hazine yardım alıyormuş gibi algı operasyonu yapıp kendilerini acındırmaya uğraştı.

Yalnızca AK Parti'nin adını vererek CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve İYİ Parti'nin adlarını bile anmayan TİP, mağduru oynarak yardım istedi.

İşte o tweet:

TİP'li Barış Atay'dan şehitlere saygısızlık! Savunması daha skandal oldu
TİP'li Barış Atay'dan şehitlere saygısızlık! Savunması daha skandal oldu

Gündem

TİP'li Barış Atay'dan şehitlere saygısızlık! Savunması daha skandal oldu

TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı
TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı

Gündem

TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı

Kardeş kavgası! TİP'ten Birgün'e yaylım ateşi
Kardeş kavgası! TİP'ten Birgün'e yaylım ateşi

Gündem

Kardeş kavgası! TİP'ten Birgün'e yaylım ateşi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23