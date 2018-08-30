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Solcu haber sitesi T24 fena rezil oldu!

Solcu T24 sitesi Türkiye'nin ithalat oranının azalmasını olumsuz bir veriymiş gibi haber yaparak bu konudaki cehaletini gösterdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:30
Solcu haber sitesi T24 fena rezil oldu!

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre G-20 ülkeleri içinde bu yılın ikinci çeyreğinde ithalatı azaltan ülkelerin başında geldi. Yurtdışından ürün ithalat oranında düşüş göstererek dışa bağımlılığını azaltan Türkiye'nin bu durumunu solcu haber sitesi T24 ‘kötü’ bir veriymiş gibi haber yaptı.

ALAY KONUSU OLDU

Söz konusu site "İthalatı en fazla daralan ülke Türkiye" diyerek olumlu bir veriyi olumsuz bir veriymiş gibi göstererek skandal bir algı operasyonuna imza attı. Solcu sitenin bu komik durumu sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o haber;

 

TÜRKİYE İTHALAT ORANINI AZALTTI

Merkezi Paris’te bulunan OECD’nin raporuna göre, Türkiye’nin ithalatı bu yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte yüzde 9,4 düşüş gösterdi.

Buna göre ilk çeyrekte 64,3 milyar olan ithalat, ikinci çeyrekte 58,3 milyar dolara indi. Türkiye ile Brezilya’nın ithalatı da, yüzde birinci çeyreğe oranla ikinci çeyrekte 6,5 oranında düştü. OECD raporu, G-20 ülkeleri içinde ikinci çeyrekte ithalat yüzde 0,9, ihracat ise yüzde 0,6 oranında düşüş kaydetti. Türkiye'nin yurtdışından ürün ithalatında düşüş kaydetmesi dışa bağımlılığının azaldığını göstermesi bakımından önemli görüldü.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:30
  1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
  2. Türkiye
  3. t24

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    kafa bu işte, bunlar koyun güdemez ama bi adammış gibi konuşur,yazarlar.
  • metinmetin48 dk önce
    ithalat sert daralması tehlike çanları anlamına gelir zira türkiye ithalatla büyüyen bir ülke...alım gücü zayıflarsa ithalat daralır..ama neyse ilahiyat yada imam hatip bitirenler bu işleri daha iyi bilir..özel sektör fabrikalarının başınada imamlar yerleştirilirse 3 yıl içinde uçarız..devlette son 2 yıldır sanayi ticaret teknoloji gibi kurumların hepsinin başına imam atandığından bu yana ekonomi şaha kalktı elhamdülillah
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