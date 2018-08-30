Solcu haber sitesi T24 fena rezil oldu!

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre G-20 ülkeleri içinde bu yılın ikinci çeyreğinde ithalatı azaltan ülkelerin başında geldi. Yurtdışından ürün ithalat oranında düşüş göstererek dışa bağımlılığını azaltan Türkiye'nin bu durumunu solcu haber sitesi T24 ‘kötü’ bir veriymiş gibi haber yaptı.

ALAY KONUSU OLDU

Söz konusu site "İthalatı en fazla daralan ülke Türkiye" diyerek olumlu bir veriyi olumsuz bir veriymiş gibi göstererek skandal bir algı operasyonuna imza attı. Solcu sitenin bu komik durumu sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o haber;

TÜRKİYE İTHALAT ORANINI AZALTTI

Merkezi Paris’te bulunan OECD’nin raporuna göre, Türkiye’nin ithalatı bu yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte yüzde 9,4 düşüş gösterdi.

Buna göre ilk çeyrekte 64,3 milyar olan ithalat, ikinci çeyrekte 58,3 milyar dolara indi. Türkiye ile Brezilya’nın ithalatı da, yüzde birinci çeyreğe oranla ikinci çeyrekte 6,5 oranında düştü. OECD raporu, G-20 ülkeleri içinde ikinci çeyrekte ithalat yüzde 0,9, ihracat ise yüzde 0,6 oranında düşüş kaydetti. Türkiye'nin yurtdışından ürün ithalatında düşüş kaydetmesi dışa bağımlılığının azaldığını göstermesi bakımından önemli görüldü.