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Gündem Solcu gruplar Hiranur Vakfı üzerinden sokakları karıştırmaya çalışıyor! Okmeydanı'nda tehlikeli provokasyon..
Gündem

Solcu gruplar Hiranur Vakfı üzerinden sokakları karıştırmaya çalışıyor! Okmeydanı'nda tehlikeli provokasyon..

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına tutunan tarikat ve cemaat düşmanları, İstanbul Okmeydanı'nda halkı kışkırtma girişiminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 19:26:00 - 2022-12-11 20:03:31

 Yeniakit.com.tr 

Tarikat ve cemaat düşmanları, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiraya tutunarak, sokakları karıştırma girişimine başladı.

İstanbul Okmeydanı'nda buluşan solcu gruplar, kahvehana önlerinde vatandaşı kışkırtma girişiminde bulundu.

Sloganlar atarak şeriatı hedef alan kendini bilmezler, "Eğer bugün önlem almazsak yarın İran'dan betere duruma düşeriz." sözleri ile halkı provokasyona çekmeye çalıştı.

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