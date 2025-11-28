  • İSTANBUL
Dünya

Solakların öve öve bitiremediği Almanya'da büyük kriz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'nin kuyruğuna yapışan solakların öve öve bitiremediği Almanya'da işsiz sayısının 2026 yılının başında 3 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Almanya'da Federal İş Ajansı (BA), ülke ekonomisinde büyüme sıkıntısı nedeniyle işsiz sayısının gelecek yılın başında 3 milyonun üzerine çıkmasını bekliyor.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, Nürnberg'de kasım ayı iş gücü piyasası istatistiklerinin sunumunda, Alman ekonomisinde istihdamdaki kişi sayısının durgunlaştığını ve iş gücü talebinin zayıf seyrettiğini söyledi.

Nahles, "Ekonomik zayıflık devam ediyor ve iş gücü piyasası durgun seyrediyor." ifadelerini kullandı.

İşsiz sayısının gelecek yılın başında 3 milyonun üzerine çıkmasının "muhtemel" olduğunu aktaran Nahles, "Aslında, Alman iş gücü piyasasındaki daha büyük, orta vadeli sorun demografik zorluk ve kalifiye işçi eksikliğidir." dedi.

 

Kasımda işsiz sayısı 2 milyon 973 bine yükseldi

Öte yandan toplantıda verilen bilgiye göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, kasımda ekime göre bin kişi artarak 2 milyon 973 bin oldu.

Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti kasımda 5 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı kasımda değişmeyerek yüzde 6,3’te kaldı. Kasımda şirketlerin boş pozisyonları, geçen yılın aynı ayına göre 44 bin azalarak 624 bin oldu.

1
