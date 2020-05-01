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Sağlık

Solaklar tarafından allanıp pullanan Ercüment Ovalı'dan aşı isyanı

Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Ercüment Ovalı yurt dışı aşı beklentilerinin yersiz olduğunu ve ülkemize bir faydasının olmayacağını savundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:35:00 -
Solaklar tarafından allanıp pullanan Ercüment Ovalı'dan aşı isyanı

Solak zihniyetin allayıp pulladığı, koronavirüs salgını için sosyal medyada yaptığı ilaç paylaşımıyla tepki çeken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni bir paylaşımda bulundu.

Yurt dışı aşı beklentilerini hayretle karşıladığını ve bu aşıların Türkiye'ye ulaşımının neredeyse imkansız olduğunu belirten Ovalı, işin maddi boyutuna değindi.

Ercüment Ovalı, kişisel Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Yurt dışı aşı beklentilerini hayretle karşılıyorum. Bir şirket düşünün ki 7 milyar doz asi üretecek 1. Dünya ülkelerini pas geçecek ve bizim gibi 2. dünya ülkelerini ilk sıraya alacak ve bir olasılıkla sonbaharda gelecek 2. dalgada bu aşı ile korunacağız. Ya maddi boyut..?

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