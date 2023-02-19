Solak yazardan skandal çağrı! Savcılar daha ne bekliyor

Kaos ve anarşiden beslenen solak Birgün gazetesinin yazarlarından Gözde Bedeloğlu, halkı açık açık ayaklanmaya çağırdı. AK Parti Hükümeti'ne karşı insanları tahrik eden Bedeloğlu, özetle şunları kaydetti:

"Hakaretlerle, düşmanlaştırmayla yıllardır moral değerlerinin dibi oyulmaya çalışılan insanların çaresizliğe karşı başkaldıran öfkeleri dünyada konuşulan bir dayanışmaya dönüştü. “İsterlerse tutuklasınlar” çıkışı, göz göre göre gelen her felakette halkı böyle çaresiz, değersiz ve kimsesiz hissettiren, sivil yardımlaşma ağını engelleyip tek eline almaya çalışan iktidara karşı gösterilen en haklı, en meşru isyanlardan biri. Bizi yasa boğan her sorumsuzluğu kader diye yutturmaya çalışıyorlar. Sabrımız acımıza yetmiyor. Hesabını sormayacaksak, biz de ölmüş sayalım kendimizi."