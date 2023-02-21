Solak isimden büyük edepsizlik! Depremi bıraktı, bunu yaptı

Marjinal solun halk tarafından unutulmaya terk edilen yazarları, deprem sonrası kafalarını bir bir çıkarmaya başladı. Türkiye'yi sarsan yıkıcı depremleri adeta fırsat bilen Oğuz Oyan, sol.org.tr'deki yazısında AK Parti iktidarı için akıl almaz hakaretlerde bulundu. "Asrın afeti AKP iktidarından başkası değildir" herzelerini yumurtlayan Oyan, bütün kinini gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Depremin altında kalan (...) esas olarak AKP-Tayyip iktidarı oldu. (...) Afetin yıkıcı sonuçlarının nedenini başka yerde aramaya hacet yoktur: Asrın afeti iktidarınızdan başkası değildir. AKP iktidarı, 100 yıllık Cumhuriyet döneminin son beşte birine damga vurmuş en büyük siyasi felakettir. Bu felaketin sonuçları sadece depremlerde değil her yerde karşımıza çıkmaktadır: Dincileştirilen eğitimde, piyasalaştırılan sağlıkta, dışa bağımlı kılınan tarımda, erken sanayisizleşmede, dışa bağımlılıkta, dizginlenemeyen enflasyonda, büyüyen gelir dağılımı uçurumunda, hızla artan yoksullukta, pervasızca sürdürülen yolsuzluklarda, yasakçı bir rejimin inşasında, devlet yönetimini tarikatlarla paylaşmakta, hatta bunlardan iktidar ortağı birine Türkiye tarihinin en kanlı darbesini yaptıracak imkanları sağlamakta, vs.

(...) Türkiye’nin öncelikli meselesi bugün bu bilim-dışı, halktan ziyade ekonomik ve siyasi çıkarını düşünen yoz ve yobaz bir iktidar türünden kurtulmak olarak beliriyor.

Kamuculuğu ve laikliği benimsemiş, planlı ve devletçi bir ekonomiyi öngören, toplumcu ve eşitlikçi politikalar üreten, dışa bağımlıktan kurtulmayı ve gerçekten egemen bir ülke olmayı hedefleyen bir siyasi iktidara olan gereksinimimiz bugün hava ve su kadar yaşamsaldır."