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Medya Solak isimden büyük edepsizlik! Depremi bıraktı, bunu yaptı
Medya

Solak isimden büyük edepsizlik! Depremi bıraktı, bunu yaptı

Marjinal solun halk tarafından unutulmaya terk edilen yazarları, deprem sonrası kafalarını bir bir çıkarmaya başladı. Türkiye'yi sarsan yıkıcı depremleri adeta fırsat bilen Oğuz Oyan, sol.org.tr'deki yazısında AK Parti iktidarı için akıl almaz hakaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:00:00 -
Solak isimden büyük edepsizlik! Depremi bıraktı, bunu yaptı

Marjinal solun halk tarafından unutulmaya terk edilen yazarları, deprem sonrası kafalarını bir bir çıkarmaya başladı. Türkiye'yi sarsan yıkıcı depremleri adeta fırsat bilen Oğuz Oyan, sol.org.tr'deki yazısında AK Parti iktidarı için akıl almaz hakaretlerde bulundu. "Asrın afeti AKP iktidarından başkası değildir" herzelerini yumurtlayan Oyan, bütün kinini gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Depremin altında kalan (...) esas olarak AKP-Tayyip iktidarı oldu. (...) Afetin yıkıcı sonuçlarının nedenini başka yerde aramaya hacet yoktur: Asrın afeti iktidarınızdan başkası değildir. AKP iktidarı, 100 yıllık Cumhuriyet döneminin son beşte birine damga vurmuş en büyük siyasi felakettir. Bu felaketin sonuçları sadece depremlerde değil her yerde karşımıza çıkmaktadır: Dincileştirilen eğitimde, piyasalaştırılan sağlıkta, dışa bağımlı kılınan tarımda, erken sanayisizleşmede, dışa bağımlılıkta, dizginlenemeyen enflasyonda, büyüyen gelir dağılımı uçurumunda, hızla artan yoksullukta, pervasızca sürdürülen yolsuzluklarda, yasakçı bir rejimin inşasında, devlet yönetimini tarikatlarla paylaşmakta, hatta bunlardan iktidar ortağı birine Türkiye tarihinin en kanlı darbesini yaptıracak imkanları sağlamakta, vs.

(...) Türkiye’nin öncelikli meselesi bugün bu bilim-dışı, halktan ziyade ekonomik ve siyasi çıkarını düşünen yoz ve yobaz bir iktidar türünden kurtulmak olarak beliriyor. 

Kamuculuğu ve laikliği benimsemiş, planlı ve devletçi bir ekonomiyi öngören, toplumcu ve eşitlikçi politikalar üreten, dışa bağımlıktan kurtulmayı ve gerçekten egemen bir ülke olmayı hedefleyen bir siyasi iktidara olan gereksinimimiz bugün hava ve su kadar yaşamsaldır."

 

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Yorumlar

Mehmet ÖZDEMİR

Bu yazıyı halkın kendisine bırakıyorum.Bir insan ancak bu kadar ülkesine ihanet eder ,Sizler kimsiniz necisiniz ve kimin yanındasınız anlamadık.Arkadaş ben şunu anlamadım enkaz altında çıkanlara tekbir getirilir ona bile tahammül edeyemenler hangi din ve hangi ülkenin evladılar .Çıkanlara siyasi bir söylem olsa sonuna kadar haklısınız. Tekbirde ALLLAH-U EKBER diyor yoksa siz ALLAH-U TEALANIN büyük olduğunu kabul etmiyorsunuz.O zaman ben söylüyorum ALLAH-U EKBER................................

Deli İbo

Şerefsizler sizin zamanınızda olan şiddeti küçük depremlerde ölenlerin, yıkımların haddi hesabı yoktu, zaten iletişimde zayıf olduğundan enkaza beraber ne cenazeleri molozlrın içinde, molozlara katarak uok ettiniz. Düzce depreminde neler olduğunu biz biliyoruz. 10 günde afet sahasına giremediniz, hükümeti bok atmak için kafanı çıkartma o kafayı koparıverirler. Bu büyük aafette devlet anında afet edenin yanındaydı. Allah'tan siz hükmet değildiniz. İktidar siz olsaydınız bu gün daha elim, daha çaresiz insanlar ve daha umutsuz insanları konuşacaktır. Afet bölgelerinde yandaşlarınızın yaptığı hükümeti karalamaya yönelik röpörtajlara depremzedelerimiz asla itibar etmeyip, size hakkettiği iz dilden karşı çıkıyorlar. İnsanlar kimin ne yaptığını görüyor vede algılıyorlar. Sonrada köpek gibi kuyruğunuzu sıkıştırıp olay yerinden uzaklaşıyorsunuz. Depremzedeler hiç bir zaman sizin yanınızda olmadı, kolunuzada girmedi, çaresizlikle köşe ize çekildiniz, arada senin gibi hıyarlar çemkirmeye çalışıyor.
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