Solak Enver Aysever'den CHP ve İYİ Parti'ye salvolar

Solak Enver Aysever sosyal medya hesabından CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu.

"Basın danışmanları herkese yanıt vermek zorundadır, her telefonu açmak zorundadır!" diyerek isyan eden Aysever, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanlarına çeki düzen vermeleri gerektiğini söyledi.

Aysever yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Basın danışmanları herkese yanıt vermek zorundadır, her telefonu açmak zorundadır! Gazetecilik yapanlara gazeteci gibi davranmak zorundadır. Akreditasyon mu başladı şimdiden? Kemal Beyle konuşuyorum, anlaşıyoruz, danışman yanıt vermiyor. Meral hanımla da aynı. Nedir bu böyle?"