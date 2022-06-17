  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyayı şok eden açıklama yapıldı: 4 günlük akaryakıtımız kaldı

Başın göğe erdi mi şimdi? Kemal'den Arınç'a övgü üstüne övgü

Alın işte anayasa aynı anayasa! Demek ki Süleyman Demirel o dönem sahtekarlık yapıyormuş!

YKS’ye girecek öğrencilere altın değerinde tavsiyeler… Son günler nasıl geçirilmeli işte uzmanından öğütler

Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil uzun süren sessizliğini bozdu: Eylül ve Ekim ayında altın fiyatları...

Muhalefet sussun diye hurdalar tamir edildi

Mehmet Metiner Bülent Arınç’a patladı ‘İnşallah partimizden de ihraç olur’

Rusya az önce duyurdu: Türkiye'den satın alabiliriz

Zelenski'nin tepkileri viral oldu! Macron’un suratına bakmadı

Herkes onu dansöz sanıyordu! Bakın kim çıktı
Siyaset Solak Enver Aysever'den CHP ve İYİ Parti'ye salvolar
Siyaset

Solak Enver Aysever'den CHP ve İYİ Parti'ye salvolar

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan solaki Enver Aysever, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in basın danışmanlarından dert yanarak onlarla görüşemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 16:20:00 - 2022-06-17 16:20:27
Solak Enver Aysever'den CHP ve İYİ Parti'ye salvolar

Solak Enver Aysever sosyal medya hesabından CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu.

"Basın danışmanları herkese yanıt vermek zorundadır, her telefonu açmak zorundadır!" diyerek isyan eden Aysever, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanlarına çeki düzen vermeleri gerektiğini söyledi.

Aysever yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Basın danışmanları herkese yanıt vermek zorundadır, her telefonu açmak zorundadır! Gazetecilik yapanlara gazeteci gibi davranmak zorundadır. Akreditasyon mu başladı şimdiden? Kemal Beyle konuşuyorum, anlaşıyoruz, danışman yanıt vermiyor. Meral hanımla da aynı. Nedir bu böyle?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23