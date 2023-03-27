Solak Birgün gazetesinden yeni kepazelik! Rezalet ki ne rezalet

İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı görev addeden Birgün gazetesinin tetikçisi Güven Gürkan Öztan, mütedeyyin insanların özgürlüklerinin genişletilmesinden duyduğu rahatsızlığı bir defa daha ortaya koydu.

Ayasofya’nın ibadete açılması ve başörtüsü sorununun hallolmasını içine sindiremeyen Öztan, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Hüda-Par’lıların AKP listelerinden milletvekili adayı olması, YRP’nin Cumhur İttifakı’na resmen katılmasıyla Türkiye tarihinin en gerici ittifakı tesis edilmiş oldu. 1970’lerin Milliyetçi Cephe hükümetleri bile gericilikte böyle bir “aşamaya” ulaşamamıştı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında tarikatlar, çeteler, özgürlük ve eşitlik sözcüklerinin baş harfini bile duymaya tahammül edemeyenler, gençlere ve kadınlara yaşam alanı tanımayanlar bir araya gelmiş vaziyette. Bu ittifakın tek ortak paydası olsa olsa laik cumhuriyet ve demokrasi düşmanlığıdır. (...)

Erdoğan, seçim kampanyasını ittifakın son haline uygun bir biçimde şekillendireceğinin sinyalini İlim Yayma Vakfı’nın Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla tescilledi. Ayasofya’nın ibadete açılmasından Çamlıca ve Taksim camilerine, başörtü meselesinden sakalı yüzünden “horlanan” mütedeyyin erkeklere İslamcı müktesebatın tüm örneklerini aynı paragrafa sığdırdı. İslamcılığın ve hatta onun ötesinde en genel haliyle milliyetçi-mukaddesatçılığın kendisine şükran duyması gerektiğini ima etmiş oldu. AKP’nin mütedeyyinlere sağladığı imkânları hatırlatırken “biz gidersek elinizdekileri alırılar” mesajını alttan alta adrese teslim etti. (...)"

ÖNE ÇIKAN VİDEO