  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Memiş, gram altının gerçek rakamı açıkladı! Duyanlar şok oldu: Ekranlarda görülen rakam yanlış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara "kentsel dönüşüm" çağrısı

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı! Davut Güloğlu'nun paylaşımı olay oldu

Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha! Davutoğlu düzeltmek zorunda kaldı

Fatih Erbakan adaylıktan resmen çekildi: Uzlaşmaya vardık

Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" kararına ilişkin KK'dan ilk açıklama

Yapay et üretimi Türkiye'de de olacak mı? Tarım Bakanı resmen açıkladı!

Bill Gates yine kafa çıkardı: İleride bu iki mesleğe gerek kalmayacak

Dünyaya böyle seslendi: Rusya yenilmediği sürece durmayacak!

Almanya'da o tarihte uçuşlar iptal edildi! Kötü haber: Ulaşım grevi kararı ilan etti! Duyurdular
Medya Sol zihniyet ittifakı hazmedemedi! Birgün'den buram buram 28 Şubat kokan manşet
Medya

Sol zihniyet ittifakı hazmedemedi! Birgün'den buram buram 28 Şubat kokan manşet

Yeniakit Publisher
2023-03-24 21:57:00 -
Sol zihniyet ittifakı hazmedemedi! Birgün'den buram buram 28 Şubat kokan manşet

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını hazmedemeyen Birgün gazetesi, terörle ittifak eden 6'lı masayı destekleyip, Cumhur İttifakı için skandal ifadeler kullandı.

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi prensiplerinde anlaştığı Cumhur İttifakı'na katıldı.

Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saf tutmasını hazmedemeyen sol zihniyet, Erdoğan öncülüğündeki ittifakı ehdef aldı.

Fatih Erbakan'ın kararını açıklamasından sonra skandal ifadeler kullanan Birgün, manşet haberinde, "AKP, MHP, BBP, HÜDA PAR, Yeniden Refah: Ülke tarihinin en gerici ittifakı kuruldu." dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23