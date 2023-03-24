Sol zihniyet ittifakı hazmedemedi! Birgün'den buram buram 28 Şubat kokan manşet
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını hazmedemeyen Birgün gazetesi, terörle ittifak eden 6'lı masayı destekleyip, Cumhur İttifakı için skandal ifadeler kullandı.
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Yeniden Refah Partisi prensiplerinde anlaştığı Cumhur İttifakı'na katıldı.
Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saf tutmasını hazmedemeyen sol zihniyet, Erdoğan öncülüğündeki ittifakı ehdef aldı.
Fatih Erbakan'ın kararını açıklamasından sonra skandal ifadeler kullanan Birgün, manşet haberinde, "AKP, MHP, BBP, HÜDA PAR, Yeniden Refah: Ülke tarihinin en gerici ittifakı kuruldu." dedi.