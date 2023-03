Sol ideolojinin Türkiye'ye ihaneti! Depremde ülke yok olsun diye dava üstüne dava açmışlar..

Yeniakit.com.tr

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki asrın felaketi olarak değerlendiren depremler, Türkiye'ye acı bir gerçeği hatırlattı.

Uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinin deprem riski taşıdığını belirtirken, AK Parti iktidarının binaları sağlamlaştırma çabası sol ideoloji tarafından engellendi.

Bugün, Kahramanmaraş depremi sebebi ile yaşanan can kaybını siyasallaştırarak iktidarı hedef alanlar, kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemek için, son 8 yılda 5 bin 753 dava açtı.

Sadece İstanbul'da 5 bin 120 dava!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sel felaketinden etkilenen Diyarbakır'ı ziyaretinde konuştu.

"Kentsel dönüşümle ilgili hususlar Türkiye'nin maalesef iç siyasi kavgaları nedeniyle rantsal dönüşüm olarak kamuoyuna takdim edilmeye başlandı ve pek çok yerde vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme destek vermemelerini sağlamak maksadıyla protestolar yapan, vatandaşları örgütleyen, buradan bir tuğla dahi aldırmayız diyen pek çok siyasiyi gördük ve geçmişte kayıtlar bunu açık açık ortaya koyuyor." diyen Bakan Bozdağ, "Adalet Bakanlığı olarak verilere baktığımızda deprem yaşanan illerimiz ve bunlara Ankara, İstanbul ve Kocaeli illerimizi de dahil ettiğimizde 2015 ile 2023 arasında açılan dava sayısına baktığımızda, 5 bin 753 dava kentsel dönüşüm aleyhine açılmıştır. Bunlardan 5 bin 120’si sadece İstanbul'da açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ, sözlerine şunları da ekledi: Kim açmıştır diye baktığınızda çok net söylüyorum; CHP’nin arka bahçesi durumundaki kimi STK'lar, kimi başka başka belediyeler, kimi de başka başka şahıslar olduğunu görüyoruz.

Kentsel dönüşümün AK Parti iktidarı ile Türkiye'ye girdiğini hatırlatan Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

Bildiğiniz gibi kentsel dönüşüm Türkiye'nin gündemine hükümetlerimiz tarafından sokulmuş, 2012 yılında müstakil bir kanun da çıkarılmıştır. O kanunu vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi’ne götürdü ama daha sonraki süreçlerde de maalesef kentsel dönüşümü itibarsızlaştırmak, vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme destek vermesini azaltmak veya destek vermemesini sağlamak maksadıyla kentsel dönüşüm hakkında asılsız pek çok yalan, pek çok bilgi kamuoyuna aktarıldı.

Kentsel dönüşümün Türkiye'nin hayrına olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaşanan bu felaketler bize gösterdi ki; Türkiye konut stokunu yenilemedikçe bu risk sürekli Türkiye'nin önünde durmaktadır. Onun için bizim İstanbul'umuz başta olmak üzere konut stokumuzu yenilemek için Cumhurbaşkanımızın her defasında adeta yalvarırcasına vatandaştan destek istediğini gördük ve görüyoruz da.

Bundan sonra da biz kentsel dönüşümü başarılı bir şekilde yürütmek ve yönetmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz ama kentsel dönüşüm kanununu mahkemeye taşıyanlar, her kentsel dönüşüm kararını rantsal dönüşüm diye takdim edenler vatandaşları kentsel dönüşüm aleyhine kışkırtanlar, yalan yanlış bilgiler yayarak kentsel dönüşümü engellemeye çalışanlar ve bu konuları her daim mahkemeye taşıyanlara buradan bir kez daha Adalet Bakanı olarak sesleniyorum; lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye'nin bu dönüşümüne engel olacak yollara tevessül etmeyin. Milletin hayrına, milletin yararına, menfaatine olan işlere takoz koymak için yarışa girmeyin.