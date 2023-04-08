Sol grupların provokasyonuyla gündeme geliyordu! Boğaziçi tarihinin en kalabalık iftar buluşması
Bir dönem terör iltisaklı öğrencilerin provokasyonuna ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi'nde, okul tarihinin en kalabalık iftar programı gerçekleştirildi.
Sol marjinal grupların provokasyonuyla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde Ramazan coşkusu yaşanıyor.
Boğaziçili öğrenciler, okul tarihinin en kalabalık iftarlarından birinde buluştu.
İftar sonrası kampüste cemaatle namaz da kılındı. Öğrenciler Mescid-i Aksa'da zulme uğrayan Filistinliler için dua etti.