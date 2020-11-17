Sökülen dikey bahçelere talip olmuşlardı! İBB'den tepki çeken yanıt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan imzasıyla CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na gönderilen dilekçeyle, kaldırılan ve kaldırılması planlanan bitki, saksı, sulama ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri ve aydınlatma ekipmanlarını Ekim ayında talep etti. 15 Ekim’de yapılan talebe ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "İyi niyetli bir talepte bulunduk. İnşallah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden olumlu bir cevap bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Geri çevirdiler: Stres nedeniyle öldüler

Yaklaşık bir ay sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin talebine yanıt veren İBB ise, ‘Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir’ gerekçesiyle talebi geri çevirdi.

Taşıyıcı sistem malzemeleri çürümüş

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin imzasıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“İlgili yazınız ile; Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan alanlardaki dikey bahçe düzenlemelerinde revizyon çalışmalarının başlatıldığı ve ‘Yaşayan Duvar’ adıyla yeni uygulamanın başlandığı, kaldırılan ve kaldırılması planlanan dikey bahçelerin (bitki, saksı sulama ekipmanları konstrüksiyon malzemeleri, aydınlatma ekipmanları vb.) kamu yararı gözetilerek hibe edilmesi talep edilmektedir. Bahse konu olan dikey bahçelerin; özellikle taşıyıcı sistem malzemeleri çürümüş, bitkisel materyallerin önemli bir kısmı da strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle bakım ve onarım maliyetleri her geçen gün artan dikey bahçelerin malzemeleri, başkanlığımızın sorumluluğunda bulunan alanlarda değerlendirildiğinden talebiniz tarafımızca karşılanamamaktadır. Bilgilerinize rica ederim.”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı: Yanıt vermeyeceğim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, dikey bahçeleri değerlendirmek için iyi niyetle bir talepte bulunduklarını, gelen cevaba ise, polemik oluşturmamak adına yanıt vermeyeceğini belirtti.