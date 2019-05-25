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Söke’de yüzme şampiyonası heyecanı yaşandı

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Söke Belediye Başkanlığı Yüzme Şampiyonası yapıldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19
Söke’de yüzme şampiyonası heyecanı yaşandı

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Söke Belediye Başkanlığı Yüzme Şampiyonası yapıldı.


94 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yüzme şampiyonası Amerikan Kültür Koleji havuzunda yapıldı. Söke’nin iki yüzme kulübü antrenörü Devrim Deviren ve Pelin Şenoğlu sorumluluğunda gerçekleşen ve sabah saatlerinde başlayan yüzme şampiyonasında sporcular sekiz kategoride yarıştı.


Şampiyona yarışlarının sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine Söke Belediye Meclisi Spor Komisyonu üyeleri Evren Gül ve Egemen Dalgıç, Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevda Felek, Amerikan Kültür Koleji Kurucu Temsilcisi Ömer Yaraş da katıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri verilirken, madalya töreni sonrasında tören gençlik marşının söylenmesi ve slayt gösterisi ile sona erdi.


Yapılan yüzme şampiyonasında 50 mt minik bayanlar kategorisinde Derin Deviren birinci, Tuana Yıldırım ikinci, Neva Taybay üçüncü oldu. 50 mt minik erkekler kategorisinde Umut Özdemir birinci, Tayfun Bayır ikinci, Esen Poyraz üçüncü oldu. 50 mt küçük erkekler kategorisinde Deniz Taşyakan birinci, Bilgin Oğuzkaya ikinci, Doruk Çetinkaya üçüncü oldu. 100 mt yıldız bayanlar kategorisinde Ceren Yılmaz birinci, Ayşe Naz Kavak ikinci, Öykü Bölek üçüncü oldu. 100 metre yıldız erkekler kategorosinde Ali Rıza Ertürk birinci, Mehmet Bulut Fırat ikinci, Enes Pişkin üçüncü oldu. 200 mt genç bayanlar kategorisinde İpek Uyar birinci, Saliha Naz Atıcı ikinci, Ceren Ürgen üçüncü oldu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19
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