Söke tarihini anlatan sersinin üçüncü kitabı yayınlandı

Sökeli araştırmacı ve eğitimci yazar İsmail Caner Genç’in babası Avukat, emekli öğretmen, yerel tarih araştırmacısı ve yazar Mustafa Genç’in araştırmalarından da yararlanarak kaleme aldığı‘Söke Güzel Bir Anadolu’ adlı serinin üçüncü kitabı yayınlandı.

Söke tarihine ışık tutacak kitabın tanıtımı Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesinde yapıldı. Tanıtım toplantısına İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, ADÜ Söke işletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Uludağ Üniversitesinden Priene Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Sökeli yazarlar ve kitap dostları katıldı.

Tanıtım toplantısında daha önce yaptığı araştırmaları ile Söke tarihine ışık tutması ile dikkat çeken ve yayınlanan eserde Söke’nin meslekleri ile ilgili araştırmaları bulunan yazar Caner Genç’in babası Av. Mustafa Genç de yapılan çalışmaların Söke tarihine, kültürüne katkı yapan çalışmalar olarak düşündüğüne söyledi. Yazar Caner Genç; “Kitapları bizler yazsak bile, kitaplarımız Sökelilerindir. Sökelilerin ortak çalışmasıyla tamamlanmış bir projedir. Yaklaşık 30 yıl süren araştırmama babam Mustafa Genç’in araştırmalarını da eklersem neredeyse bir ömür boyu sürmüş araştırmaları sonucunda bu kitaplar yazılmıştır” dedi. Hazırlanan eserin basımında destek olan Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, daha önce yayınlanan eserlerin Söke’ye kazandırılmasına destek veren kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediyesine teşekkür etti.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Söke Bir Güzel Anadolu adlı kitabın, 3. cildinin tanıtımına katıldık. Sayın İsmail Caner Genç ve Mustafa Genç tarafından hazırlanan, Söke Ticaret Odası tarafından bastırılan kitap çoğunlukla meslekleri ve icracılarını anlatıyor. Tarihi, coğrafyası, sosyal ve kültürel yapısı ile Söke’nin hemen her şeyinin anlatıldığı üç ciltlik kaynak eseri hazırlayan İsmail Caner Genç ve üçüncü cildi birlikte hazırlayan Mustafa Genç’i tebrik ediyorum” dedi.