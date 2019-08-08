0553 313 94 23

Söke tarihini anlatan sersinin üçüncü kitabı yayınlandı

Sökeli araştırmacı ve eğitimci yazar İsmail Caner Genç’in babası Avukat, emekli öğretmen, yerel tarih araştırmacısı ve yazar Mustafa Genç’in araştırmalarından da yararlanarak kaleme aldığı‘Söke Güzel Bir Anadolu’ adlı serinin üçüncü kitabı yayınlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
Söke tarihini anlatan sersinin üçüncü kitabı yayınlandı

Sökeli araştırmacı ve eğitimci yazar İsmail Caner Genç’in babası Avukat, emekli öğretmen, yerel tarih araştırmacısı ve yazar Mustafa Genç’in araştırmalarından da yararlanarak kaleme aldığı‘Söke Güzel Bir Anadolu’ adlı serinin üçüncü kitabı yayınlandı.


Söke tarihine ışık tutacak kitabın tanıtımı Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesinde yapıldı. Tanıtım toplantısına İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, ADÜ Söke işletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Uludağ Üniversitesinden Priene Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Sökeli yazarlar ve kitap dostları katıldı.


Tanıtım toplantısında daha önce yaptığı araştırmaları ile Söke tarihine ışık tutması ile dikkat çeken ve yayınlanan eserde Söke’nin meslekleri ile ilgili araştırmaları bulunan yazar Caner Genç’in babası Av. Mustafa Genç de yapılan çalışmaların Söke tarihine, kültürüne katkı yapan çalışmalar olarak düşündüğüne söyledi. Yazar Caner Genç; “Kitapları bizler yazsak bile, kitaplarımız Sökelilerindir. Sökelilerin ortak çalışmasıyla tamamlanmış bir projedir. Yaklaşık 30 yıl süren araştırmama babam Mustafa Genç’in araştırmalarını da eklersem neredeyse bir ömür boyu sürmüş araştırmaları sonucunda bu kitaplar yazılmıştır” dedi. Hazırlanan eserin basımında destek olan Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, daha önce yayınlanan eserlerin Söke’ye kazandırılmasına destek veren kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediyesine teşekkür etti.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Söke Bir Güzel Anadolu adlı kitabın, 3. cildinin tanıtımına katıldık. Sayın İsmail Caner Genç ve Mustafa Genç tarafından hazırlanan, Söke Ticaret Odası tarafından bastırılan kitap çoğunlukla meslekleri ve icracılarını anlatıyor. Tarihi, coğrafyası, sosyal ve kültürel yapısı ile Söke’nin hemen her şeyinin anlatıldığı üç ciltlik kaynak eseri hazırlayan İsmail Caner Genç ve üçüncü cildi birlikte hazırlayan Mustafa Genç’i tebrik ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapık Adnan Oktar'dan küçük çocuğa mide bulandıran sözler
    1. Sapık Adnan Oktar'dan küçük çocuğa..
    2. Kazada ölen gençlerin cenazeleri..
    3. Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız..
    4. Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı”..
    5. Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
    6. Antalya'daki orman yangını
    7. Kurban Bayramında sağlıklı et tüketimi
    8. Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete..
    9. Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya..
    10. Ayvacık’ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Kan donduran ifadeler! 'Tutukluları..
    12. Büyükşehirden bir katlı kavşak daha
    13. Ali Koç'tan transfer açıklaması
    14. TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
    15. Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarı’nda
    16. Başak Koleji iki firma ile hizmet..
    17. Adıyaman’da 3 ilçenin kaymakamı değişti
    18. Bağlar’ın sporcu ordusu
    19. Kaş’ta konteyner hırsızı yakalandı
    20. İmam Hatip öğrencileri robot..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru