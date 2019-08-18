Söke-Kuşadası sınırındaki Ağaçlı’da yangın Kuşadası-Söke sınırındaki Ağaçlı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kuşadası-Söke sınırındaki Ağaçlı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; saat 21.30 sıralarında Söke’ye bağlı Ağaçlı Köyü’nde eski maden ocaklarının bulunduğu Sunerler Boğazı’nda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Söke ve Kuşadası’ndan gelen itfaiye ekipleri ile Orman ekiplerinin müdahalede bulunuyor.

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