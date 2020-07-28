Şoke eden öngörü! Altın uçacak

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri yükselişte olan altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Goldman Sachs, altının ABD dolarının rezerv para birimi olarak küresel konumu üzerindeki yükseliş endişeleri nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde 2,300 dolara ulaşmasını bekliyor.

Bankadaki analistler, altındaki yükselişte, yükselen jeopolitik gerilimler, ABD'de artan siyasi ve sosyal belirsizlik ve Covid-19'un ikinci dalgasının etkili olacağını bildirdi.

Dolardaki düşüş ve artan güvenli liman arayışı ile altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Rekor seviyeye ulaşan gram fiyatı 2020’ye 290 liradan başlamıştı, 7 aylık artış yüzde 47’yi buldu.

Altın fiyatları, dolardaki güçlü düşüş ve korona virüs pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin güvenli liman alımlarını getirmesi ile birlikte rekorları alt üst eden rallisini sürdürdü. Vadeli altın kontratları tarihinde ilk kez ons başına 2,000 dolar seviyesini görürken, gümüş fiyatları da sert bir yükseliş gerçekleştirdi.

Vadeli altın kontratları, dolar göstergesinin kayıplarını sürdürürerek yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine inmesi ile birlikte, yüzde 2'den fazla yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı ve gümüş yedi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test etti. Korona virüsün tetiklediği ekonomik kargaşada bitişin henüz görülmemesi ile birlikte ve büyümeyi desteklemek için ilave teşviklere ihtiyaç duyulacağı beklentilerinin desteği ile, yükselişler daha da devam edebilir.

Kesintisiz gelen yatırımcı talebi değerli metallerdeki güçlü yükselişlere destek oldu. Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları bu yıl 2009'da gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesini şimdiden aşmış durumda ve gümüş varlıkları tüm zamanların en yüksek seviyesi yakınında.

Altın vadeli kontratları yüzde 2.3 yükselerek ons başına 2,000 doları gördükten sonra Singapur saati ile 09:27'de 1,997 dolara geldi. Spot altın ons başına 1,973.44 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Spot gümüş yüzde 6'dan fazla değer kazanarak ons başına 26.1236 dolara çıktı ve Nisan 2013'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüş vadeli kontratları yüzde 7 yükseldi.