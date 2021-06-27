  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca duyurdu! İşte yapılan aşı miktarı
Florida’daki çöken binada ölü sayısı yükseliyor
Yıldız oyuncu korkuttu! Maça devam edemedi
Şoke eden olay: 13 yaşındaki kız çocuğu üvey annesini korkunç şekilde katletti
Gündem Şoke eden olay: 13 yaşındaki kız çocuğu üvey annesini korkunç şekilde katletti
Gündem

Şoke eden olay: 13 yaşındaki kız çocuğu üvey annesini korkunç şekilde katletti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu iddiaya göre tartıştığı üvey annesini İngiliz anahtarıyla dövüp bıçaklayarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 18:14:00 - 2021-06-27 18:16:18
Şoke eden olay: 13 yaşındaki kız çocuğu üvey annesini korkunç şekilde katletti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu iddiaya göre tartıştığı üvey annesini İngiliz anahtarıyla dövüp bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üvey annesiyle tartışan 13 yaşındaki E.N.O. adlı kız, iddiaya göre önce İngiliz anahtarıyla dövdüğü üvey annesini Z.O.'yu (56) daha sonra bıçakladı. E.N.O., daha sonra evden çıktı.

Bıçaklama olayından sonra eve gelen İ.O. eşini yerde kanlar içerisinde gördükten sonra hemen durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de evde inceleme başlatarak, kaçan kız çocuğunu arama çalışması başlattı. E.N.O. İstanbul Silivri ilçesinde yakalandı. Kız çocuğunun alınan ilk ifadesinde olayı itiraf etti. Z.O.'nun cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oflu baba

UVEY ANNE UVEY BABA ONALTI YASINDAYDIM SUREKLI CADDEDE DUVARA OTUAN KIZ DIKKATIMI CEKTI SORDUM HER GUN AYNI SAATTE NIYE BU DUVARA OTURUP SAATLERCE KALKMIYOR EVINE GITMIYORSUN KIZIN VERDIGI CEVAP TUYLERIMI DIKEN DIKEN ETTI EVDE EVE GIDEMIYORUM CUNKI UVEY BABAM BANA ANNEMDEN DAHA COK TECAVUZ EDIYOR POLIS CAGIRDIM KIZI POLISLERE TESLIM ETTIM SONRASINI BILMIYORUM UVEY ANNE UVEY BABA ALLAH HIC BIR COCUGA NASIP ETMESIN
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay