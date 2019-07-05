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Şoke eden gözaltı! Türkiye'ye sığınan Uygur Türkü Çin'e iade mi edilecek?

Türkiye'ye sığınan Uygur Türkü İbrahim Vubuli Çin'e iade edilebilir. Çin'in Vubuli'nin iadesini istediği öğrenildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 21:31
Şoke eden gözaltı! Türkiye'ye sığınan Uygur Türkü Çin'e iade mi edilecek?

Konya’da yaşayan, hafız olan ve aynı zamanda Kur'an Kursu hocalığı da yapan Doğu Türkistanlı Uygur Türkü İbrahim Vubuli gözaltına alındı.

Avukatı Kazım Birtane’nin Haber Nida’ya verdiği bilgiye göre; 3 yıldır Konya’da ikamet etmekte olan ve hiçbir sabıkası olmayan İbrahim Vubuli, 26.06.2019 tarihinde Konya İl Göç İdaresine ikametinde herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek için gittiği sırada G-87 tahdit kodu ile gözaltına alındı.

Vubuli'nin bugün gece saatlerinde Muğla Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği belirtildi.

Av. Birtane, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 55. maddesinde ‘Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunan’ kimselerin iade edilemeyeceği belirtilmektedir. İade işlemi aynı zamanda kanuna da aykırıdır.” dedi

İbrahim Vubuli’nin aynı zamanda Doğu Türkistan’daki toplama kampları hakkında İstiqlaltv’ye röportaj verdiği ve Çin’in bu sebeple iadesini istediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 21:31
  1. Muğla
  2. Konya
  3. İbrahim Vubuli
  4. Doğu Türkistan
  5. Çin

YORUM YAZ

  • dalmandalman22 dk önce
    sakın iade etmeyiğn.adam Türk nasıl iade edersiniz?ülkeye afgan,arap,kürt doldurdunuz türklerde kalsın kardeşim.
  • AlimeAlime22 dk önce
    Terör faaliyetleri varsa iade edilsin.
  • AgaAga24 dk önce
    Inşallah yalan yanlış haberdir yoksa ümmet adına üzülürüz.Buna engel olmak için çalışmalıyız doğruysa
  • Mehmet Mehmet 27 dk önce
    Hüseyini sisine veren cine yok diyebilir mi.Suriyeliler bize yeter.Ey halifelik bizde
  • MikailMikail34 dk önce
    Buna kesinlikle izin verilmemeli! Takipçi olalım lütfen!
  • HalitHalit35 dk önce
    Bu bir insanlık suçudur asla geri gönderilemez eğer giderse kesin öldürülür el insaf bunun manevi bedeli çoook ağır olur sakın sakın Allah muhafaza öldürülme olasılığını göz ardı edemezsiniz
  • turkturk36 dk önce
    VERIRIZ AGA HERSEYI VERIRIZ.. ABD HEP VERDIK YUNANA VEDIK CIN EDAHA EVVELDE VERDIK BURASI TURKIYE SIGINANI VERIRIKK AGA TURKIYEDE YASADIGINI UNUTMA...
  • Ünal ErişÜnal Eriş43 dk önce
    Haber eğer doğruysa Adaletsizlik var , ama haber yalniş yalansa haberi yapanlarda yalan var, Devlet bu konuyu incelemeli ve halka açıklama yapmalı bu kisininde başka bir suçu yoksa evine bırakıp zararlarını ödemeli kendisine yardım etmelidir.
  • uyan tcuyan tc52 dk önce
    eğer iade edilirse akp nin bağımsız parti olduğu şüphe götürür. tc ninde bağımsızlığı sorgulanır.
  • VatanfasVatanfas53 dk önce
    Eeeeeeeeeeeeyyyyyy millet,akit buna sende dahilsin.akp kime hizmet ediyor kime calisiyor artik birisi sorsun.bu gidis nereye.AZİZ TÜRK MİLLETİ BU KIRLI ISLERDEN SORUMLU OLANLARDAN HESABINI COOK AGIR SORACAKTIR....
  • Cengiz AkşamCengiz Akşam56 dk önce
    İ met inönü aynısı yapmıştı arkasından hala sövüyoruz soydaşımız bizim bi cezası varsa biz veririz o kadar

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