Şoke eden gözaltı! Türkiye'ye sığınan Uygur Türkü Çin'e iade mi edilecek?

Konya’da yaşayan, hafız olan ve aynı zamanda Kur'an Kursu hocalığı da yapan Doğu Türkistanlı Uygur Türkü İbrahim Vubuli gözaltına alındı.

Avukatı Kazım Birtane’nin Haber Nida’ya verdiği bilgiye göre; 3 yıldır Konya’da ikamet etmekte olan ve hiçbir sabıkası olmayan İbrahim Vubuli, 26.06.2019 tarihinde Konya İl Göç İdaresine ikametinde herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek için gittiği sırada G-87 tahdit kodu ile gözaltına alındı.

Vubuli'nin bugün gece saatlerinde Muğla Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği belirtildi.

Av. Birtane, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 55. maddesinde ‘Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunan’ kimselerin iade edilemeyeceği belirtilmektedir. İade işlemi aynı zamanda kanuna da aykırıdır.” dedi

İbrahim Vubuli’nin aynı zamanda Doğu Türkistan’daki toplama kampları hakkında İstiqlaltv’ye röportaj verdiği ve Çin’in bu sebeple iadesini istediği öğrenildi.