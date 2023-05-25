Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…

Sokak röportajcısına konuşan yaşlı kadın şunları söyledi;

“Kuyumcuların önü dolu, dolarcıların önü dolu neresi aç. Mağazalara giriyorsunuz ağzına kadar dolu. Git de Avrupa’yı gör sen bir kere. Ben 45 sene Avrupa’da yaşadım kocam öldü maaş bağladılar vergi ödersen bu maaşı alacaksın dediler. Türkiye öyle demiyor ama! Hep Türkiye’yi kötülüyorsunuz bir gün de yurt dışını gidin görün? Boşuna konuşuyorsunuz. Türkiye kadar rahat memleket mi var.”