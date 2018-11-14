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Sokakta yorganla dolaşan gençlere başkandan çay daveti

Sivas'ta üstlerine aldıkları yorganlarla 'Sivas'ta havalar soğudu, yorgansız dışarı çıkmayın' sloganlarıyla caddelerde dolaşan gençler, Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından çaya davet edildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:53
Sokakta yorganla dolaşan gençlere başkandan çay daveti

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altına inince gençler soğuğa dikkat çekmek için caddelerde yorganla dolaştıkları anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Belediye Başkanı Sami Aydın, gençlere çay davetinde bulundu.

Kentte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, önceki günden itibaren düşüş yaşadı. Dün gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derecelere kadar düştü. Atatürk Caddesi üzerinde, havanın soğumasıyla birlikte yorgana sarılarak dolaşan kişilerin fotoğrafları paylaşıldı. 'Sivas'ta havalar soğudu, yorgansız sokağa çıkmayın' uyarısı ile paylaşılan fotoğraf ilgi gördü. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Havası sert insanı mert Sivas. Hem de yün yorgan. Gençler beni bulun. Bir ara sizleri çaya bekliyorum, ısınırız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:53
  1. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın
  2. Sokakta yorganla dolaşan gençlere başkandan çay daveti
  3. Sivas
  4. Yorganla dolaşan gençler
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