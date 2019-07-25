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Sokakta keşfedildi, 2 altın 1 gümüş madalya kazandı

Çaykur Rizespor Boks Kulübü antrenörlerinin sokakta keşfettiği Alperen Yılmaz 3 yıl boyunca katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda 2 altın, 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:14
Sokakta keşfedildi, 2 altın 1 gümüş madalya kazandı

Çaykur Rizespor Boks Kulübü antrenörlerinin sokakta keşfettiği Alperen Yılmaz 3 yıl boyunca katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda 2 altın, 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Sokakta keşfedilen Hamiyet Demirel de 51 kiloda ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyayı kazandı.


Çaykur Rizespor Boks Kulübü antrenörü Aydın Sakal, sokakta gördüğü Alperen’deki yeteneği fark etti. Alperen’i kulübe getirmek için uzun uğraşlar veren Sakal şimdilerde öğrencisi ile gurur duyuyor. Alperen 3 yıl boyunca katıldığı Türkiye Şampiyonasında 2 altın 1bronz madalyanın sahibi oldu.


Kulüp antrenörü Aydın Sakal çocukları kulübe kazandırmak için sürekli girişimlerde bulunduğunu belirterek ”Alperen ile sokakta tesadüfen karşılaştık. ’Kendisine boks yapar mısın?’ diye sorduğumda tamam dedi fakat salona çekmem biraz zor oldu. Sürekli ’Bugün yarın geleceğim’ diyerek oyaladı fakat en son zorla salona getirdim iyi ki de getirmişim” dedi.


"Rize’ye kazandırdığımız şampiyonluklar Rize tarihinde bir ilk" diyen Sakal "Sporcularım 6 yıldır benimle birlikte çalışıyorlar. Alperen’i salona getirdiğim zaman Alperen’de olağan üstü bir yeteneğin olduğunu gördük ve ondan sonrada aralıksız çalışmalara devam ettik. İlk senesinde Türkiye şampiyonu oldu. İkinci sene yine Türkiye şampiyonu oldu bu sene final maçında biraz kötüydük ikinci olduk” ifadelerini kullandı.


Hamiyet Demirel ile 5 yıldır emek verdiklerini ifade eden Sakal ”Allahımıza şükürler olsun ki emeğimizin karşılığını aldık. İlk senemizde Türkiye şampiyonluğunu kazandık şimdi ise sıra Avrupa Şampiyonası’nda. Ben ve sporcularım hayallerimizle yatıyoruz. Hamiyet ile olan hayalım olimpiyat. 2024 olimpiyatlarının aday sporcularındandır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


13 yaşında 2 altın 1 bronz madalyanın sahibi olan Alperen Yılmaz ise ”2 yıl üst üste şampiyon oldum fakat bu sene 2. olduğum için üzüldüm. Önümüzdeki sene yine şampiyon olup Avrupa’ya giderek bunu telefi edeceğim” dedi.


14 Yaşındaki Hamiyet Demirel de ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda 1. olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Demirel "İlk senede şampiyon olmak hele de Avrupa’ya gidecek olmam ve orada milli takım formasını temsil edecek olmam çok gurur verici. Hedefim olimpiyat. İnşallah bu başarılarımı daha da ileriye götürürüm” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:14
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