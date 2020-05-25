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Aktüel

Sokakta fotoğraf çektiren 2 Afgan’a ceza yazıldı

Niğde’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri 34 noktada uygulama yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:18:55 -
Sokakta fotoğraf çektiren 2 Afgan’a ceza yazıldı

Niğde’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri 34 noktada uygulama yapıyor.


Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, uygulama noktalarını denetleyerek ekiplerden bilgi aldı.


Sokağa çıkma yasağında Niğdelilerin uymasından dolayı teşekkür eden Cebeloğlu, ’’Vatandaşımızın sağlığının korunması için devletimizin aldığı önlemler arife gününden önce başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında 6 bölgede 34 noktada şehir giriş çıkışlarında ekiplerimiz hassasiyetle görevinin başında. Niğdeli vatandaşlarımız belirlenen kurallara uyuyor özellikle vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.


Denetimler kapsamında Niğde’de sokakta fotoğraf çektiren 2 Afgan polis ekiplerine yakalandı.


Sokağa çıkma yasağına rağmen sokağa çıkıp Niğde Hükümet Meydanında bulunan Valilik Önünde fotoğraf çektiren Afgan uyruklu 2 kişi polis ekiplerine yakalandı. Polisin sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz sorusuna "Markete çıktık" diye cevapladılar. Neden fotoğraf çektiğiniz sorusuna ise "Manzara güzeldi ondan çektik" dediler. Polis ekipleri tutanak tuttuktan sonra 2 Afgan evlerine gönderildi.

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