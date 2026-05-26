Sokakta arıların saldırısına uğrayan yaşlı çift hastanelik oldu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokakta yürürken bir anda arı sürüsünün saldırısına uğrayan yaşlı çift hastanelik oldu. Tedavi altına alınan çiftin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü S. (77) ile Pembe S. (69), sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle arıların saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden arı sokmasına maruz kalan yaşlı çift fenalaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.