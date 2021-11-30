Sokakları terörize etmeyi hedefleyen "itçiler" içiniz rahatladı mı? Sokak köpekleri 2 günde 2 çocuğa ölümüne saldırdı!

Başıboş sokak köpekleri sorununa bir türlü çözüm bulunamıyor.

Öyle ki bu sorun giderek büyümeye devam ederken, çeşitli vakalar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Son olarak Ankara ve Manisa'da 2 çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Önce 12 yaşındaki Enes sokak köpeklerinin hedefi oldu

Dün öğle saatlerinde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Enes Koca, sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Koca, önüne çıkan 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Enes hayati tehlikeyi atlattı

Apar topar hastaneye kaldırılan çocuk hayati tehlikeyi atlatırken, sevenleri de rahat bir nefes aldı.

Enes'in akrabaları saatlerce hastane önünde bekleyerek, mahalle aralarında hayvanların beslenmesini istemediklerini belirtti.

Aile bireyleri, canlarından endişe duyduklarını söyledi.

Ankara'da yaşanan bu olayın ardından bir sokak köpeği saldırısı haberi de Manisa'dan geldi.

Ankara'da hayvansever Enes okul çıkışı köpek saldırısında ağır yaralandı

Enes'in ardından 8 yaşındaki Mert de saldırıya uğradı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’nde evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki Mert Dilek, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Mert Dilek’i yere düşüren köpek, çocuğun yüzünü ısırmaya başladı.

Durumu gören komşular olaya müdahale ederek köpeği uzaklaştırırken, önce çocuğun ailesine ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Çocuğunu kanlar içinde gören anne Meral Dilek, sinir krizi geçirirken çocuk ambulansla ilk olarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak burada aşı vuruldu.

Dişi kırıldı, yüzüne 60 dikiş atıldı

Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Mert'in hem dişi kırıldı hem de yüzüne de 60 dikiş atıldı.

Burada plastik cerrahi bölümünde tedavi gören 8 yaşındaki Mert, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

Hasar kalıcı olabilir

Evde tedavisi devam eden 8 yaşındaki Mert’in yüzünde kalıcı hasar olabileceği öğrenildi.

Hayvansever maskesiyle sokakları terörize ediyorlar

Sözde hayvansever olarak geçinen "itçi" tayfa, sokakların terörize edilmesini hedefliyor. Hayvan Hakları yasasına karşı çıkan sözkonusu "itçiler", vatandaşların canını hiçe sayarak başı boş köpeklerin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor.

"Batı tarafından fonlanıyor" iddiası

Öte yandan "hayvansever"lik iddiasında bulunan bazı derneklerin, eşcinsel ve kadın dernekleri gibi Batı tarafından fonlandığı iddia ediliyor.