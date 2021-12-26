Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Hemen hemen her gün Türkiye’de başıboş köpek saldırısı olayları yaşanıyor. Milyonlarca başıboş köpek sokaklarda tehlike saçıyor, ölümlere neden oluyor.

"Hayvansever" maskeli "itçiler" sanki başka hayvan yokmuş gibi sadece başıboş köpeklere sahip çıkarken dünya ülkeleri ise bu sorunu gözardı etmedi.

Halkın tepki gösterdiği başıboş köpek sorununun artık dünya gündeminde olduğu belirlendi. Birçok ülke vatandaşlarını Türkiye’deki başıboş köpeklere karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuyor.

“Başıboş köpeklere yaklaşmaktan kaçının”

Birleşik Krallık'ın yayımladığı uyarıda, "Çoğu kasaba ve şehirde bulunan başıboş köpeklere" karşı uyarılıyor. Söz konusu uyarıda "Köpek sürüleri parklarda ve boş arazilerde toplanıyor ve saldırgan olabiliyor. Dikkatli olun, sükûnetinizi koruyun ve başıboş köpeklere yaklaşmaktan kaçının. Eğer ısırılırsanız tıbbi yardım alın zira Türkiye'de kuduz ve diğer hayvan kaynaklı hastalıklara rastlanabiliyor" deniliyor.

“Sokak hayvanlarını beslemeye kalkışmayın”

Kanada'nın yaptığı uyarıda ise "Türkiye'de çok sayıda sokak köpeği ve kedisi vardır. Köpekler genellikle sürüler halinde dolaşır ve yayalarla koşuculara saldırabilirler. Sokak hayvanlarını beslemeye ya da evcilleştirmeye kalkışmayın" deniliyor.

“Önemli sayıda sokak köpeğine ev sahipliği yapmaları bakımından benzersiz”

İrlanda'nın vatandaşlarına yaptığı uyarıda, Britanya'nın mesajını vatandaşlarıyla paylaştı.

Kuduz başlığı altında yapılan uyarıda ise Fransız vatandaşları için şu ifadelere yer veriliyor: "Ankara ve Türkiye'deki çoğu şehir, davranışları bazen saldırgan olabilen önemli sayıda sokak köpeğine ev sahipliği yapmaları bakımından benzersizdir. Kuduz, virüslü bir köpek, tilki veya yarasa tarafından mukoza zarının ısırılması veya yalanmasıyla kazara insanlara bulaşabilen viral bir hastalıktır. Acil tıbbi tedavi olmadığında ölüm oranı çok yüksektir, bildirilen kuduz için tedavi edici bir tedavi yoktur. Bu nedenle hayvanları evcilleştirmemeniz ve hatta onlara yaklaşmamanız önerilir. Maruz kalan bir alanda bulunmadan önce önleyici aşılama (maruziyet öncesi) önerilebilir ve önceden tıbbi konsültasyon ve değerlendirme gerektirir."

Tamga Türk adlı sitenin haberine göre, bunun yanında Japonya, İspanya, Finlandiya, ABD, Hollanda, Norveç gibi birçok dünya ülkesi de vatandaşlarını Türkiye'ye gitmeleri halinde başıboş köpeklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İşte o uyarılardan bazıları: