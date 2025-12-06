Hain Abu Şabab'ı öldüren kahraman: Mahmud Muhammed Abu Sunayma

Gazze Şeridi’nde “Halk Güçleri” adlı İsrail iş birlikçisi milis grubun lideri Yasir Abu Şabab'ın öldürülmesi, bölgedeki çatışmanın iç yüzünü ortaya çıkaran bir intikam hikayesine dönüştü.

Gazze Şeridi’nde İsrail ile iş birliği yapmakla suçlanan ve “Halk Güçleri” olarak bilinen milis grubun lideri Yasir Abu Şabab’ın ölümü, Abu Sunayma aşiretinin perşembe günü yayımladığı resmi bir açıklamayla netlik kazandı. Aşiret, Abu Şabab’ın kendi üyeleri tarafından, ailenin onurunu ve topraklarını savunmak amacıyla öldürüldüğünü doğrularken, cinayetin ardındaki intikam hikayesi Gazze’deki iç hesaplaşmayı gözler önüne serdi.

Kanlı intikamın hikayesi

Abu Sunayma aşireti, Abu Şabab ve milislerinin bölgede kontrol kurma çabalarına karşı direndi. Abu Şabab'ın bölgeyi terk etme çağrısını reddeden Abu Sunayma ailesi, bu kararın bedelini ödedi. Abu Şabab, misilleme olarak aileden beş kişiyi katletti. Bu saldırı üzerine, Abu Sunayma ailesi intikam yemini etti.

Aşiretin yayımladığı resmi bildiride, Abu Şabab'ı öldüren kişinin aşiret üyesi Mahmud Muhammed Abu Sunayma olduğu belirtildi. Maktul Abu Şabab ve Abu Sunayma'nın her ikisi de aynı ana aşirete (Tarabin) bağlı olsalar da, cinayet bir intikam eylemi olarak kayda geçti.

Hamas'ın dolaylı ilişkisi

Olayın karmaşıklığı, Abu Sunayma'nın Kassam Tugayları'na (Hamas'ın silahlı kanadı) tabi olmasıyla derinleşiyor. Aşiret mukhtarı (bölge lideri) Atiye Avde Abu Sunayma'nın imzasını taşıyan açıklamada, Abu Şabab'a karşı çıkan aşiret üyelerinin "halklarının ve topraklarının savunması için canlarını verdiği" ve Abu Şabab'ı öldürerek "Filistin'in gurur ve onurunda yeni bir sayfa açtığı" vurgulandı.

Bu durum, Abu Şabab’ın öldürülmesinin doğrudan Hamas tarafından planlanmış bir operasyon olmasa da, cinayeti gerçekleştiren ailenin Hamas'a bağlılığı sebebiyle olayın dolaylı olarak Hamas'ın hanesine yazılmasını sağladı.

Abu Şabab'ın aşireti: "Kara bir sayfanın sonu"

Cinayetin ardından Abu Şabab'ın bağlı olduğu Tarabin aşireti de bir açıklama yaparak, Abu Şabab'ın İsrail iş birlikçiliği iddialarıyla birlikte öldürülmesinin "kara bir sayfanın sonunu" temsil ettiğini teyit etti. Bu açıklama, Abu Şabab'ın kendi aşireti içinde bile kabul görmediğini gösterdi.