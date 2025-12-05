İzmirli bir de bu formülü deneyecek: Çıplak ücrete, çıplak ayak protestosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK aylardır ödenmeyen haklar, işten çıkarılanlar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulamalar nedeniyle DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şube başkanları, DİSK/Genel-İş Ege Bölge Temsilciliği’nde açıklama yaptı. DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Ne yazık ki tüm ısrarımıza rağmen; işten çıkarılan arkadaşlarımız ve işe iadesine karar verilen üyelerimiz halen işlerine başlatılmamıştır. Ödenmesi gereken ikramiye, gıda kartı, mesai ücretleri, geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız ödenmemiştir. Uzun yıllardır kazanılmış hakkımız olan koku primi, iş riski primi, yemek ücreti, sorumluluk zammı ve yakacak yardımı gibi sosyal haklarımızın kasım ayı ücretlerimize yansıtılmayacağı işveren tarafından tarafımıza bildirilmiştir’ dedi.

HAKLARIMIZI ALMAK KONUSUNDA KARARLIYIZ

Alacaklarından asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Gül, şöyle devam etti: “Emeğimizin ve birikmiş haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Belediye yönetimi; toplu iş sözleşmesinde birlikte imza altına alınan hükümleri yok saymakta, işçilerin alın terini görmezden gelmektedir. Defalarca yaptığımız görüşmelere rağmen hiçbir somut adım atılmamış, işçilerin sesi duyulmamıştır. Bu kabul edilemez tablo karşısında süreci demokratik haklarımız çerçevesinde eylemlilikle sürdürmekten başka çaremiz kalmamıştır. Bu nedenlerle bir eylem takvimi belirledik. Haklarımızı almak konusunda kararlıyız. İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinde çalışan işçiler olarak; eylem takvimimiz şudur; 8 Aralık Pazartesi, Saat 08.30’da sendika binamız önünde toplanarak Fuar Basmane Kapısı’na yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bizlere reva görülen 'Çıplak ücret' uygulamasına karşı 'Çıplak ayak' yürüyüşü ile cevap vereceğiz, yarım gün iş bırakacağız.”

İŞE İADE EDİLENLER İŞE BAŞLATILMADI

“9 Aralık Salı saat 08.30’da yönetim kurulu üyelerimiz, işten çıkarılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan arkadaşlarımızla birlikte Fuar Basmane Kapısı’nda çadır kuracağız. Aynı gün saat 18.00’de tüm üyelerimizle birlikte Fuar Basmane Kapısı önünde toplanarak meşalelerimizle yürüyerek, Kıbrıs Şehitleri Caddesi-Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasını gerçekleştireceğiz. 10 Aralık Çarşamba saat 08.30’da şube yönetimleri, işyeri temsilcileri, işten çıkarılan ve iade edilen arkadaşlarımızla birlikte Konak Pier’de toplanıp Basmane Fuar Kapısı’na çıplak ayak yürüyüşü yapacağız. 11 Aralık Perşembe Saat 08.30’da tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte yarım gün iş bırakarak Konak Pier’de toplanıp Basmane Fuar Kapısı’na yürüyüş gerçekleştireceğiz. 12 Aralık Cuma Saat 08.30’da yönetimlerimiz, temsilcilerimiz ve işlerine iade edilen arkadaşlarımızla birlikte Fuar Basmane Kapısı’ndaki çadırımızda nöbetimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İZMİRLİNİN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN…

Gül taleplerini ise "İşten çıkarmalar durdurulsun; işe iade kararı verilen arkadaşlarımız derhal işbaşı yaptırılsın. Ücretlerde yapılan kesintiler ödensin, haklarımız eksiksiz olarak yerine getirilsin. Zamanında ödenmeyen ikramiye, fazla mesai, gıda kartı, geriye dönük TİS farkı ve eğitim yardımları derhal ödensin. Demokratik ve meşru haklarımız doğrultusunda sürdüreceğimiz eylemlilik süreci haklarımız verilmediği müddetçe farklı yöntemlerle devam edecektir. İzmir halkının mağduriyet yaşamaması için belediye yönetiminin ivedilikle çözüm üretmesi elzemdir. Biz işçiler; gününde ödenmeyen ücretler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamakta, borçlarımız artmakta, temel geçim koşullarımız giderek daha da zorlaşmaktadır. İzmir’de gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur demeden çalışan emekçiler olarak sadece haklarımızı istiyoruz. Ücretlerimizin düzenli yatırılmasını, hukukun ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını, arkadaşlarımızın hak ettikleri işlerine geri dönmesini talep ediyoruz. İzmir’de yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu işçiler değildir. Bu kentin bir parçası olan biz emekçiler, halkın desteğini ve dayanışmasını bekliyoruz" diye sıraladı.