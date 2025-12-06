Yapay zeka patlaması RAM fiyatlarını uçurdu: Telefon ve bilgisayarlara zam kapıda

  • İSTANBUL
Yapay zeka veri merkezlerinin devasa RAM talebi, küresel arzı sıkıştırdı. Üreticiler odağını tüketiciden çekince, RAM fiyatları bir yılda yüzde 171 arttı. Uzmanlara göre telefon, tablet ve laptop fiyatlarında yeni zam dalgası kaçınılmaz.

Yapay zekâ sektöründe yaşanan hızlı büyüme, enerji tüketiminden ekran kartlarına kadar birçok alanda baskı yaratırken şimdi de dünya genelindeki RAM stoklarını tehdit ediyor. Veri merkezlerinde yapay zekâ modelleri için gereken bellek miktarı katlanarak arttığı için, tüketici sınıfı ürünlere ayrılan bellek üretimi hızla daralıyor.

Bu krizin en çarpıcı adımı ise çarşamba günü geldi. Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden Micron, yaklaşık 30 yıldır uygun fiyatlı RAM ve SSD ürünleri sunan Crucial markasını tamamen sonlandırdığını açıkladı. Şirket, tüm üretim kapasitesini “daha büyük ve hızlı büyüyen stratejik müşterilere” — yani yapay zeka şirketlerine — yönlendireceğini duyurdu.

Micron yöneticisi Sumit Sadana, “Veri merkezlerinde yapay zeka odaklı büyüme, bellek ve depolamaya yönelik talebi patlattı” diyerek durumu özetledi.

Bu karar, yalnızca oyuncu bilgisayarlarını değil, laptop, tablet ve akıllı telefon dahil tüm tüketici elektroniği pazarını etkileyecek. RAM fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 171 arttı; bazı modellere ise daha yüksek oranlarda zam geldi. Oyuncu bilgisayarı üreticisi CyberPowerPC, RAM maliyetlerindeki artış nedeniyle PC fiyatlarının doğrudan yükseldiğini açıkladı.

Sorunun bir diğer nedeni ise yapay zeka devlerinin devasa siparişleri. Micron, Samsung ve SK Hynix dünya DRAM üretiminin üç büyük aktörü konumunda. Ancak yapay zekâ merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) de DRAM’den üretildiği için, üreticiler kaynaklarını hızla bu yöne kaydırıyor.

OpenAI’nin yalnızca “Stargate” adı verilen mega veri merkezi projesinin maliyetinin 500 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Şirketin Samsung ve SK Hynix ile ayda 900 bin DRAM wafer satın almak için anlaşma yaptığı bildiriliyor. Bu rakam, küresel DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyor.

Uzmanlara göre bu tablo devam ederse, tüketici elektroniğinde RAM’e bağlı fiyat artışları önümüzdeki dönemde daha da hızlanabilir.

