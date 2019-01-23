Sokak ortasında yürek sızlatan görüntü! Bir anda yere yığıldı

Edirne'de, geri dönüşüm malzemesi yüklü talikayı (yaylı at arabası) çeken at, açlık ve bitkinlik yüzünden yol kenarında yığıldı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kaburga kemikleri kırılan atın iç kanama geçirdiğini belirterek, "Sahibinin de izniyle at, daha fazla acı çekmemesi için iğneyle uyutulacak" dedi.

Kentte talikayla geri dönüşüm malzemesi toplayarak, geçimini sağlayan Recai T.'ye ait at, 1'inci Murat Mahallesi'ne geldiğinde, açlık ve bitkinlik yüzünden yol kenarında yığıldı. Arkadaşlarıyla birlikte atı yerden kaldırmayan Recai T., Edirne Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri'ni arayarak, yardım istedi. İhbarla gelen belediye ekipleri, yapılan ilk incelemede, güçsüz kalan atın kaburgalarının kırıldığını ve iç kanama geçirdiği belirledi. At, daha sonra Edirne Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Bakamayacakları hayvanları bize getirsinler'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, at sahiplerinin hayvanları yeterli besleyememesi nedeniyle bu tür olayların meydana geldiğini ve bunun çok üzüntü verici olduğunu söyledi. Tanrıkulu, "Bugünkü olay da bizi çok üzdü ve yaraladı. Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen, düşkün bir hayvan çalıştırılması sonucunda büyük bir sakatlık geçirdi. Bakamayacakları hayvanları bize bildirsinler, biz elimizden geleni yapalım. Bu hayvanlar sahipsiz değil, sokak hayvanı değil bu hayvanlar. Bunların sahipleri bakamadıkları zaman fazla şeye ihtiyaç duyduklarında samandır, yemdir, sokaklara bırakıyorlar. Bakın, bugünkü olayda da bakımı yeterli olmayan ve sağlanamayan bir hayvanımız çalıştırılırken, ne yazık ki ayağı kayıp düşmesi sonucu çok büyük bir yaralanma geçirdi. İç kanama geçiren ve kaburgaları kırılan atın durumunun kötü. Sahibinin de izniyle ne yazık ki at daha fazla acı çekmemesi için iğneyle uyutulacak" diye konuştu.