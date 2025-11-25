  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş sözler! Yapay zeka öğretmenlik mesleğini bitirecek mi?

Sudan'da teröristler ABD'ye yaranmak için ateşkes ilan etti

Bakan Memişoğlu: Üreten sağlık vizyonu daha da güçlenecek 4 şehir hastanesine teknoloji ofisi

Zelenskiy-Trump barış için bir araya geliyor: Cenevre’de temel şartlar netleşti

DEM’den ilk açıklama geldi: İmralı'da neler konuşuldu?

HÜDA PAR’dan ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ açıklaması: Seküler yaşam arttıkça kadına şiddet de artıyor! Çare İslami hayat tarzında

Adliye'de patlama! Yaralılar var... İlk görüntüler geldi

Batı Yaka’da yeni zulüm! İşgal için yasa hazırlığı

Ateşkes ihlali sürüyor! Gazze'de 3 kişi daha şehit oldu
Aktüel Sokak ortasında vuruldu: Sanıklar hakkında karar verildi... Mahkeme kararı duyurdu!
Aktüel

Sokak ortasında vuruldu: Sanıklar hakkında karar verildi... Mahkeme kararı duyurdu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sokak ortasında vuruldu: Sanıklar hakkında karar verildi... Mahkeme kararı duyurdu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Ekim'de tabancayla vurulan Özgür Şahin (46) cinayetinde hazırlanan iddianame Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi kararı duyurdu: 6 sanığın yargılandığı davada 2 kişiye ceza kesildi.

İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Ekim'de meydana gelen olayda elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin'i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İkna çabaları sürerken Şahin, Mürsel Paşa Caddesi'nden Derince Caddesi'ne dönen arazi aracına yöneldi.

Görkem Küpçü ve İsmail Sönmez'in araçtan inmesi sonucu çıkan arbedede Şahin tabanca ile vuruldu. Ağır yaralı olarak İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan Görkem Küpçü ve İsmail Sönmez ile G.K., H.Ç., F.Ö. ve Ü.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görkem Küpçü ve İsmail Sönmez ile F.Ö. tutuklanırken G.K. ve H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; Ü.Ö.'ye ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Süreçte hazırlanan iddianamede savcı, sanık Görkem Küpçü hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, sanık İsmail Sönmez hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis, sanık F.Ö., G.K., H.Ç., ve Ü.Ö. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme kararı duyurdu!

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar ocak ayında hakim karşısına çıkacak.

TBMM Başkanlığı duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gitti
TBMM Başkanlığı duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gitti

Gündem

TBMM Başkanlığı duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gitti

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar
Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

Dünya

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

Emlak Konut duyurdu! Damla Kent’te Beklenen Gün Yarın
Emlak Konut duyurdu! Damla Kent’te Beklenen Gün Yarın

Konut Projeleri

Emlak Konut duyurdu! Damla Kent’te Beklenen Gün Yarın

Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde
Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde

Gündem

Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23