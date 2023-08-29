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Gündem Sokak ortasında silahlı çatışma: Cadde kan gölüne döndü
Gündem

Sokak ortasında silahlı çatışma: Cadde kan gölüne döndü

Yeniakit Publisher
2023-08-29 19:14:00 -
Sokak ortasında silahlı çatışma: Cadde kan gölüne döndü

Cadde ortasında iki grubun silahlı kavgasında her yer kana bulandı.

Bolu'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ara sokaktan geçen bir kurye de kurşunların hedefi oldu.

Olay, Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa G. ve Kaan K., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ömer Faruk Aytar (28) ve Yunus Emre Aytar (29) kardeşlerle karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı. İsa G. ve Kaan K. yanlarında bulunan silahlarla iki kardeşe defalarca ateş etti.

Olayla alakası olmayan kurye yaralandı


Silahlı saldırıda Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olayın yaşandığı esnada sokakta bulunan motorlu kurye Nadir Tunç (50) da kurşunların bacağına gelmesiyle yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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