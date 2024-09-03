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Yerel Sokak ortasında öldürülmüştü! O anlar saniye saniye kamerada
Yerel

Sokak ortasında öldürülmüştü! O anlar saniye saniye kamerada

Yeniakit Publisher
2024-09-03 16:52:00 -

Adana’da gece motosikletli iki şüpheli sokak ortasında bir kişiyi vurarak öldürmüştü. Yaşanan olay anbean güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erol Kavak (43) sokakta birileriyle sohbet ettiği sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler tabanca ile Kavak’ı vurarak bölgeden hızla ayrıldı. Göğüs bölgesinden vurulan Kavak kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kavak’ı hastaneye kaldırdı. Kavak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavak’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Erol Kavak’ın saldırıya uğradı saniyeler anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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