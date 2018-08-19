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Sokak ortasında linç girişimi! 16 yaşında kıza bunu yapınca...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iddiaya göre fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki kıza kendisiyle gelmesi için şantaj yapan şahısi etraftan geçen vatandaşların durumu farketmesiyle linç edilmek istendi.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:42
Sokak ortasında linç girişimi! 16 yaşında kıza bunu yapınca...

Diyarbakır'da 16 yaşındaki bir genç kızı kendisiyle gelmesi için yolun ortasında zorlayan bir şahıs linç edilmek istendi. Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki genç kıza şantaj yapan bir şahıs, kıza kendisiyle gelmesini, gelmediği takdirde resimleri ailesine atacağını söyledi. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahıs mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Tekme tokat dövülen şahsı olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Yaralanan şahıs çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 13:42
  1. Diyarbakır
  2. Sokak ortasında taciz
  3. şantaj
  4. linç girişimi

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