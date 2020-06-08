  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı

Arnavutköy’de bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:26:03 -
Sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı

Arnavutköy’de bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.


Yakınlarının engellemesine rağmen eşini pompalı silahla


vuran zanlının o anları cep telefonu kamerası saniye saniye kaydedildi.


Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokakta yaşandı. İddiaya göre Veysi Çelik (55) ve eşi Hatice Çelik evde bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. İkili arasında evde başlayan tartışma sokak üzerinde de devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine gözü dönmüş adam eşine yanında bulunan pompalı tüfekle vurdu.


Bir süre sonra geri dönen zanlı akrabalarının engel olmasına rağmen kurşun yağdırmaya devam etti. Dehşet anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrasında kaçan adamı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı