THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sokak ortasında kanlı infaz! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Antalya Muratpaşa'da kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını pompalı tüfekle sokak ortasında öldüren şahıs, daha sonra aynı tüfekle kendini öldürdü.

18 Aralık 2018 Salı 16:32
Sokak ortasında kanlı infaz! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Nuri Karaata (35),ayrılmak istediği iddia edilen nişanlısı Simge Yıldız'ı (26) sokak ortasında öldürüp, intihar etti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 1036 Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, geçen yaz nişanlanan Nuri Karaata ve Simge Yıldız, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle dün akşam tartıştı. İkiliden özel bir hastanede çalışan Simge Yıldız, nişanı bozmak ve ayrılmak istediğini söyledi. Bir balıkçı teknesinde çalışan Nuri Karaata, sabah saatlerinde kiralık otomobille Simge Yıldız'ın Yenigün Mahallesi'ndeki evine geldi. Konuşmak istediğini belirten Nuri Karaata, Simge Yıldız'ı alarak aracıyla evden ayrıldı. Ancak ikili ayrılık meselesi yüzünden araçta tartışmaya başladı.

Araçtan inip koşmaya başladı

Bir süre sonra Nuri Karaata'nın Şehitler Parkı yakınında aracı durdurması üzerine inen Simge Yıldız sokakta koşmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inen Nuri Karaata, Yıldız'a, 'Gel buraya, kaçma' diye bağırdı. Genç kız koşmaya devam etti. Otomobilinin bagajından pompalı tüfeği alan Nuri Karaata, Yıldız'ı kovalamaya başladı. Yaklaşık 50 metre sonra Nuri Karaata, arkadan 4 el ateş ettiği Simge Yıldız'ı başından ve çeşitli yerlerinden vurdu. Kan içinde yere yığılan Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Nişanlısının yanına geldi sonra intihar etti

Simge Yıldız'ın cesedinin yanına gelen Nuri Karaata, bir süre nişanlısının başında bekledi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Nuri Karaata, aracına doğru yürüdü. Nuri Karaata, nişanlısının cesedinin yaklaşık 20 metre ilerisinde aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra ikilinin cesetleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alır almaz olay yerine gelen Simge Yıldız'ın annesi Gülsüm Yıldız, gözyaşı döktü. Polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polis, Gülsüm Yıldız'ı ekip otosuna bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Diğer yandan Nuri Karaata'nın da olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:32
  1. Antalya
  2. Muratpaşa
  3. Sokak ortasında infaz
  4. kadın cinayeti
  5. önce nişanlısını sonra kendini öldürdü
  6. Simge Yıldız
  7. Nuri Karaata

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olur olmaz kaşıntılar
    1. Olur olmaz kaşıntılar
    2. Sulama kanalına uçan otomobilin..
    3. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem..
    4. New York borsası yükselişle açıldı
    5. Doğal yöntemlerle sivilcelerden..
    6. Toyota Corolla zirveyi bırakmıyor
    7. CHP İstanbul belediye başkan adayı 2019
    8. Eski belediye başkanı ve eşine..
    9. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    10. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu..
    11. Validen öğrencilere ödüllü matematik..
    12. Böbürlenme padişahım!
    13. Kaymakam koruma altındaki su samurunu..
    14. "Aklını kiraya verenler ne dediğimi..
    15. Çalışan annelere öneriler
    16. Gaziantep'te 768 litre kaçak içki ele..
    17. Pazarda alışveriş yaparken kafasından..
    18. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    19. Özbekistan'dan transit geçişlere..
    20. Ayak kokusuna doğal çözümler
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...