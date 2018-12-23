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Sokak ortasında dehşet! Çocuklarının gözü önünde bıçaklandı

Ordu'da Sakarya Mahallesindeki bir markette çocuklarıyla birlikte alışveriş yapan kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklandı.

23 Aralık 2018 Pazar 18:45
Sokak ortasında dehşet! Çocuklarının gözü önünde bıçaklandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kadın boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesindeki bir markette çocuklarıyla birlikte alışveriş yapan Aysel P., marketten çıkınca boşanmak üzere olduğu eşi M.P. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çocuklarının önünde boşanmak üzere olduğu eşini yaralayan şüpheli, olayın ardından kaçarken yaralanan kadın için vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:45
  1. Sakarya
  2. Ordu
  3. Fatsa
  4. Sokak ortasında dehşet
  5. çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
  6. kadına şiddet
  7. eski koca dehşeti

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