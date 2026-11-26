Sokak ortasında çatışma! Yaralılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay sırasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanıldı.
Kavgada 2 kişi yaralanırken, tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti.
Adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kavganın yaşandığı yerde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.