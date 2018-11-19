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Sokak ortasında çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:41
Sokak ortasında çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, Sur ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Daha sonra ayrılan gruplar, evlerine gittikten sonra silahları ile tekrar dışarı çıkarak, yaklaşık 20 dakika boyunca birbirleri ile çatıştı.

Sokak başında başlayan çatışma, yaklaşık bir kilometre sonra sona erdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı, ambulanslara alınarak Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralı olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sokaklar kana bulundu

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kana bulunan sokaklarda alanın geniş olması nedeni ile delil çalışması yapmakta zorlandı. Sokak başlarını tutan polisler, şüpheli gördükleri vatandaşları ekip araçlarına bindirdi. Güvenlik güçleri daha sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak kaçan şahısların eşkallerini belirleyerek, zanlıların yakalanması için sokakları abluka altına aldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:41
  1. Diyarbakır
  2. çatışma
  3. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi
  4. Dicle Üniversitesi Hastanesi

YORUM YAZ

  • Serkan aydinSerkan aydin34 dk önce
    Nerde bi cinayet kavga asayişi bozma hırsızlık arsizlik toplum düzenini bozma tefecilik kaçakçılık çatışma hep doğu taraflarında teşekkül eder araya adana ve hatayı da kesinlikle eklemeliyiz..tam bir ortadoğu ülkesi manzarasına emsal görüntü verirler bunlar..medeniyet hak getire cehalet ve gaflet almış başını yürümekte...birakin hastaneyi sağlık kuruluşlarını ambulanslar müdahale etmeyin kendi yaralarını kendileri timarlasinlar..
  • Recep GülerRecep Güler52 dk önce
    SATILMIŞ PİSLİKLER,NE ZAMAN İNSANLAŞACAKSINIZ?GÜZELİM,İSLAM DİYARI DİYA-RI BEKRİ MAHVETTİNİZ SAPITMIŞ-KATİLLER!!!
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