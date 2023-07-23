  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Polonya, Ukrayna’ya verilen, olay olan Leopard 2 tankları apar topar mühendislik tesisine getirildi!

Azerbaycan'da yapılanmaya çalışan FETÖ'ye büyük darbe! Gözaltına alındılar

AK Parti'den HÜDA PAR'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Hesabını verecekler!

Kamikaze İHA ailesi Azab'ın çıkışı: Türkiye'de ilk kez vitrine çıkacak, geliyor! Duyan herkes şaşıracak

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar yağabilir! Arap ülkesinden Türk ürünlerine vize

Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

ABD DIA yetkililerinden heyecanlandıran kulis bilgisi: Putin'in flaş kararı: Rusya'nın nükleer silah hazırlığı! Süresi daralıyor

Savaş yeniden alevlenebilir! Korkutan Suudi Arabistan çıkışı

Yeni Tartışma: 50.7 Milyar $, Çantayla Mı, Bavulla Mı Gelecek?

Standart CHP belediyeciliği! Asfalt yarıldı, içine araç düştü
Siyaset Sokak ortasında bir kadını öldüresiye döven zanlının 11 suç kaydı çıktı!
Siyaset

Sokak ortasında bir kadını öldüresiye döven zanlının 11 suç kaydı çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 23:39:00 -
Sokak ortasında bir kadını öldüresiye döven zanlının 11 suç kaydı çıktı!

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan magandanın görüntüleri infiale sebep olmuştu. Gözaltına alınan zanlının 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul Piri Reis Mahallesi'nde kadınla tartışan bir maganda, kadını döve döve bayılttı.

Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfretmeye başladı. Saldırgan, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi.

Görüntüler infiale sebep olurken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Vali Yerlikaya, "Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz." dedi.

Zanlı Ş.D., olayda yanında bulunan E.I. ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli Ş.D.’nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan dövülen kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23