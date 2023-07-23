Sokak ortasında bir kadını öldüresiye döven zanlının 11 suç kaydı çıktı!
İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan magandanın görüntüleri infiale sebep olmuştu. Gözaltına alınan zanlının 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.
İstanbul Piri Reis Mahallesi'nde kadınla tartışan bir maganda, kadını döve döve bayılttı.
Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfretmeye başladı. Saldırgan, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi.
Görüntüler infiale sebep olurken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
Vali Yerlikaya, "Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz." dedi.
Zanlı Ş.D., olayda yanında bulunan E.I. ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli Ş.D.’nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.
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Öte yandan dövülen kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.