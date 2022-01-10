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Gündem Sokak köpekleri ağıllara dadandı, onlarca koyun telef oldu! "Koyunların ne işi vardı orada"
Gündem

Sokak köpekleri ağıllara dadandı, onlarca koyun telef oldu! "Koyunların ne işi vardı orada"

Konya’nın Çumra ilçesinde 30’dan fazla koyun, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu. Vatandaşlarda sözde köpekseverlerin argümanlarıyla ironide bulunarak tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:00:00 - 2022-01-10 23:01:52
Sokak köpekleri ağıllara dadandı, onlarca koyun telef oldu! "Koyunların ne işi vardı orada"

Başıboş sokak köpekleri Alibeyhüyüğü Mahallesine dadandı. 2 haftada birçok farklı ağıla giren köpekler 30’un üzerinde koyunu telef etti.

Köpeklerin şaşkınlığa neden olan saldırı anları, bir ağılın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki köpeğin ağıla girerek koyunlara saldırdığı ve birkaç koyunu telef ettiği görülüyor.

Çocuklar da tehlike altında

Mahalle sakinleri özellikle çocuklar için endişelendiklerini ve bir çözüm bulunmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Bağrıaçık, hayatında ilk defa köpeklerin koyunlara saldırdıklarına şahit olduğunu belirterek son günlerde yaşanan bu duruma yöneticilerin el atmasını istediklerini dile getirdi.

Vatandaşlar ironiyle tepki gösterdi

Öte yandan vatandaşlar, sözde köpekseverlerin bahanelerine gönderme yaparak "Koyunun ne işi vardı orada", "Cebinde mama taşısalarmış", "Sevselerdi bir şey olmazdı", "Köpeklere komplo kurmuşlar" gibi ironilerle tepki gösterdi.

Kaynak: Konhaber

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