  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Aktüel

Sokak köpekleri 4 kuzuyu telef etti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ağıla giren sokak köpekleri, 4 kuzuyu telef etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:54:54 -
Sokak köpekleri 4 kuzuyu telef etti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ağıla giren sokak köpekleri, 4 kuzuyu telef etti.


Tavşanlı ilçesinde iddiaya göre sabah saatlerinde Hanımçeşme Mahallesi Ötüken Sokak’ta Cengiz Karaman’a ait ağıla giren sokak köpekleri, kuzulara saldırdı. Köpeklerin kuzularını sürüklediğini gördüğünü söyleyen Cengiz Karaman, "Sabah saat 08.00 gibi geldiğimde 5-6 sokak köpeğinin hayvanlarımı sürüdüğünü gördüm. Kuzularımı yavru iken aldım ve kurbanlık yapmaktı amacım. Yetkili kişiler ve veterinerler geldi. İncelemelerde bulundular. Benim isteğim bu sokak köpeklerine çözüm bulunsun ve mağduriyetim bir şekilde karşılanmasını istiyorum. Ben bunlara gözüm gibi bakıyordum, emek verdim. Ama 6 sokak köpeği için miydi bunca emeğim?" dedi.


"Köpekleri hayvanları ben de seviyorum" diyen Cengiz Karaman, "Şu an beslediğim köpeğim de var. Hayvanlar sokakta kalsın barınaklara kapatılmasın ama bu sokak hayvanlarının ne yiyeceklerini de hepimiz düşünmeliyiz. Malum Korona virüsten dolayı bütün lokanta ve restoranlar kapalı ve insanlar evde sokak hayvanları da aç durumda" diyerek sokak hayvanlarının sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı