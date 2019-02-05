0553 313 94 23

Sokak köpeğine tecavüz eden kağıt toplayıcısı, linç edilmek istendi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir sokak köpeğine tecavüz ettiği iddia edilen kağıt toplayıcısı, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

05 Şubat 2019 Salı 15:15
Sokak köpeğine tecavüz eden kağıt toplayıcısı, linç edilmek istendi

İstanbul'da köpeğe taciz eden bir kağıt toplayıcı, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı Fatih Şehremini Mahallesi'nde yaşandı. Bir kağıt toplayıcı, bir sokak köpeğine tecavüz etti. Köpeği önce kimsenin görmemesi için arabaların arasına götüren şahıs, ardından kağıt topladığı aracı da önüne koyarak kendini kamufle etti. Sık sık çevreye bakan zanlı, ardından sokak ortasında köpeği taciz etti. Bu sırada zanlıyı gören mahalleli tepki gösterdi. Evlerinden inen vatandaşlar, köpeğe tecavüz eden zanlıyı tekme tokat dövdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Mahallelinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Geceyi karakolda geçiren zanlı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:15
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Şehremini
  4. Sokak köpeği
  5. köpeğe tecavüz etti
  6. linç girişimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Hagi'nin doğum gününü kutladı
    1. Galatasaray, Hagi'nin doğum gününü..
    2. Ülkede üst düzey isim trafik kazasında..
    3. Apple vergi konusunda Fransa ile anlaştı
    4. ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri
    5. Darbeci Sisi koltuğunu sağlama alıyor
    6. Kerkük'te devir-teslim yapıldı! Kenti..
    7. 250 TL için 1 aylık bebeğin kulağını..
    8. Malezya'da Çin Yeni Yılı kutlamaları
    9. Faciadan dönüldü! Yola yürürken..
    10. Soylu 'Her anne baba indirsin'..
    11. Ümit Özat Adana Demirspor'la anlaştı
    12. Katil Esed Hama'ya saldırdı! Yaralılar..
    13. Facebook ile Habitat "Kontrol Bende"..
    14. Zencefil, karanfil, bal, limon
    15. İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı..
    16. Yargıtaya 8 yeni üye ataması!
    17. Seçim yarışı kızışıyor! 'Ordu Ordu'dan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete 14 ay..
    19. Türkiye'den terör saldırısına kınama
    20. 'Biz bu işi yüz yıldır yapıyoruz bi'şi..
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?