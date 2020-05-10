  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokak hayvanlarına her gün su ve yemek veriyor

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde yaşayan emekli Osman Taşdelen, evinin önünde her gün sokak hayvanlarına su ve yemek veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:44:08 -
Sokak hayvanlarına her gün su ve yemek veriyor

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde yaşayan emekli Osman Taşdelen, evinin önünde her gün sokak hayvanlarına su ve yemek veriyor.


Korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Eskişehir’de yaşayan Osman Taşdelen sokak hayvanlarını unutmadı. Hayvanların yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kapısının önüne mama kapları koyan Taşdelen, vatandaşlara da örnek bir davranış sergiliyor. Taşdelen, ’’Hayvanların aç ve susuz kalması beni derinden etkiliyor, herkes müsait yerlere evlerindeki artan yiyecekleri ve bir kabın içine su bırakarak hayvanlara bakması gerekir. Onlarında bir canlı olduklarını unutmamamız gerekiyor. Her şeye devletten beklememiz çok yanlış’’ diye belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı