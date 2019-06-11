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"Sokağın tatları" Akasya’da

İstanbullular Türk mutfak kültürünün sokak lezzetlerini 15-16 Haziran’da Akasya Sokak Lezzetleri Festivali’nde tadacak

11 Haziran 2019 Salı 12:36
"Sokağın tatları" Akasya’da

İSTANBUL(AA) - İstanbullular Türk mutfak kültürünün enfes sokak lezzetlerini 15-16 Haziran’da Akasya Sokak Lezzetleri Festivali’nde tadacak.

Akasya AVM'den yapılan açıklamaya göre dönerden kokorece, midye dolmadan lokmaya; sokağın tüm lezzetlerinin yer alacağı Akasya Sokak Lezzetleri Festivali misafirlerin ruhunu da doyuracak. 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’da şarkıcı Berfu Sarıbaz, 16 Haziran Pazar ise saat 17.00’da latin müzik orkestrası Gabriela Sainz De Rozas & Son de Cuba sahne performanslarıyla katılımcılara eğlenceli bir hafta sonu fırsatı sunacak.

Festival süresince Akasya eğlencenin yanı sıra çocukların hayal gücü gelişimine de sanatla katkı sağlamaya devam ediyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi iş birliğiyle, 3-12 yaş grubu geleceğin potansiyel sanatçıları saat 12.00 ila 18.00 arasında ‘Türk Ressamları Atölyesi’nde buluşuyor. Müzede yer alan ve Türk resmine yön veren ünlü sanatçıların hayatı ve eserleri ışığında unutulmaz bir hafta sonu geçirecek olan minik misafirler, hem kendi eserlerini yaratacak hem de Türk resim tarihini keşfe çıkacak.

Akasya Sokak Lezzetleri Festivali, saat 12.00 ila 21.00 saatleri arasında Akasya’daki Retro Lunapark’ta düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:36
  1. akasya sokak lezzetleri festivali

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