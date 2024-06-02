  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sokağı harabeye çeviren patlamadaki panik kamerada!
Yerel

Sokağı harabeye çeviren patlamadaki panik kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 21:27:00 - 2024-06-02 21:27:32

Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen ve çevrede büyük bir yıkıma neden olan patlamaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken, ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü. Patlamanın nedeninin belirlenebilmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, oluşan yıkım patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Patlama anı kameraya yansıdı

Patlama anında binanın karşısında faaliyet gösteren tatlı dükkanındaki çalışanların yaşadığı panik anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın ardından sesin şiddetiyle çalışanların kulaklarını kapattıkları ve iş yerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

İşyeri sahibi Veysi Kiyek (50), “Deprem oldu düşüncesi vardı. Böyle bir büyük bir patlama olunca tabii ki panik olduk. Arkasından hemen dışarı çıkıp bakınca molozların düştüğünü gördük. Doğalgaz patlaması gibi bir şey olduğunu anladık” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Patlama sırasında iş yerinde bulunan Hayrettin Kavak (39), “Yani burada çalışıyorduk, tatlı yapıyorduk. En son bomba gibi bir patlama olunca biz de can havliyle dışarı kaçtık. Sonra karşıdaki binadan molozların aşağı doğru döküldüğünü gördük. Çok kötü, şiddetli bir patlamaydı. İlk etapta aklımıza gelen deprem artçısı mı diye düşündük ama sonra Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.

Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın eski fotoğrafları! Çökme nedeni hala bir sır
Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın eski fotoğrafları! Çökme nedeni hala bir sır

Gündem

Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın eski fotoğrafları! Çökme nedeni hala bir sır

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Gündem

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki binanın yıkılma anı kameraya yansıdı!
Küçükçekmece'deki binanın yıkılma anı kameraya yansıdı!

Gündem

Küçükçekmece'deki binanın yıkılma anı kameraya yansıdı!

Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'deki enkazdan çıkartılan 6 aylık bebeği hastanede ziyaret etti!
Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'deki enkazdan çıkartılan 6 aylık bebeği hastanede ziyaret etti!

Gündem

Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'deki enkazdan çıkartılan 6 aylık bebeği hastanede ziyaret etti!

Bina sakininin köpeği Küçükçekmece'deki enkazdan 12 saat sonra çıkartıldı!
Bina sakininin köpeği Küçükçekmece'deki enkazdan 12 saat sonra çıkartıldı!

Gündem

Bina sakininin köpeği Küçükçekmece'deki enkazdan 12 saat sonra çıkartıldı!

Havada feci kaza! İki uçak çarpıştı: Korku dolu anlar kamerada!
Havada feci kaza! İki uçak çarpıştı: Korku dolu anlar kamerada!

Dünya

Havada feci kaza! İki uçak çarpıştı: Korku dolu anlar kamerada!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23