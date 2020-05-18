Sokağa çıkması pahalıya patladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde kurala uymayanlara ceza yağdı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde de devriye gezen ekipler durdurukları araç sürücüsüne ehliyetsizlikten ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 8 bin 500 TL ceza kesti. Sürücünün aracı otoparka çekildi.

Türkiye genelinde 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 6. kez sokağa çıkma kısıtlaması yaşanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kısıtlamaya uymayanlara ise ceza yağıyor. Kısıtlamanın 3. gününde sıcak havaya rağmen İnegöl polisi denetimleri sürdürüyor. Metal sanayinde durdurulan bir aracın sorgulamasında M.D isimli şahsın ehliyeti olmadığı ve aracın muayene ile sigortasının da geçtiği belirlendi. Polis ekipleri şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 500 TL para cezası keserken, otomobil otoparka çekildi.