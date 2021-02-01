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Yaşam Sokağa çıkma yasakları ne zaman son? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Sokağa çıkma yasakları ne zaman son? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Vatandaşlar kabine toplantısının ardından yasakların ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:14:00 -
Sokağa çıkma yasakları ne zaman son? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzunca bir süredir hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. 11 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakalar azaldıkça kademeli olarak normalleşme adımları atılacağını ifade etmişti. Bu sebeple vatandaşlar yaklaşık üç haftadır kısıtlamaların kaldırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman son? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili bir konu yer almadı. Bu sebeple yasaklar aynı şekilde sürecek.

1 Şubat Pazartesi 21.00’de başlayan kısıtlama 2 Şubat Salı günü 05.00’te sona erecek

2 Şubat Salı 21.00’de başlayan kısıtlama 3 Şubat Çarşamba günü 05.00’te sona erecek

3 Şubat Çarşamba 21.00’de başlayan kısıtlama 4 Şubat Perşembe günü 05.00’te sona erecek

4 Şubat Perşembe 21.00’de başlayan kısıtlama 5 Şubat Cuma günü 05.00’te sona erecek

5 Şubat Cuma 21.00’de başlayan kısıtlama 8 Şubat Pazartesi günü 05.00’te sona erecek 

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